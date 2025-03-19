【自由副刊．愛讀書】 《地下室錄音》

《地下室錄音》 陳柏煜著，郭鑒予繪，時報出版

陳柏煜著，郭鑒予繪，時報出版

《地下室錄音》是一盒收納了以聲音為主題的文字與繪畫，陳柏煜將生活中可採集的聲音，重新捏塑為文類曖昧的短篇，交付郭鑒予手上，透過三至四種風格變換，使提煉自聲音的文字，重又落實為具象。有時過程相反。而當文與圖皆告成，裝幀者陳昭淵讓文字印在不裝訂的賽璐璐片上，可以依指示循序漸進，也可以當自己的DJ，讓所有文圖混音。四十篇文字，每篇各有兩段，有時是想像的焊接，有時彷彿觸媒，令原始素材變化，詩的技術是最重要的成分。郭鑒予則先將初稿繪於方形畫布（想像那是一張張黑膠封面），繼而重製、升級、脫胎，或也加入其擅長的後製，使圖象在不同中呈現均質飽滿，畫中標誌性的小人一如陳柏煜筆下重複出場的角色，當我們為那緊繃的色情屏息，為特技般的跳躍驚呼，為記憶中久遠的一幕柔軟，出人意表或精緻體貼的視覺，都像一張可以承接你的彈跳床，等待你在墜落中交出自己的聲音。（hush）

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