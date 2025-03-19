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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】你多久沒買書了

2025/03/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Ariel 曾

小時候我住的小鎮沒有書店，只有賣參考書雜貨的文具店，一直到我長大來台北讀大學，才看到真正展售各類書籍的書店，我就像孩子進到琳瑯滿目的糖果店一樣興奮，體會到開卷有益的閱讀樂趣，也養成閒暇逛書店的嗜好。

但這幾年隨著網路購書和電子書的興起，書店營收下降，紛紛關門大吉，對我這個已經把逛書店當作日常的人來說，感受特別深刻。

記得十幾年前我家1公里內就有5家大型書店，我三天兩頭就會買書，但如今關到一家都不剩，而我個人依然偏好紙本書，習慣買書前要先翻閱內容，看字體大小和排版方式。但現在最近的書店離家有一段距離，逛書店還要特別找時間，我買書的頻率自然就比以往少了很多。

少了隨時逛書店的樂趣，固然令我悵然，但我書櫃還有很多值得一看再看的書，少買書似乎沒有對我有很大影響。直到去年我在國際書展，遇到多年不見的大學同學，他在出版業工作了20幾年，見證到出版業的大起大落，尤其這幾年閱讀習慣的改變，更讓紙本書的經營雪上加霜，疫情期間差點要結束營業，還好有人投資才度過難關，只不過他也沒把握還能撐多久。

聽了同學為出版業付出的心血後，我自省既然自認為愛書之人，就不該只是感歎這個產業的式微，我應該要採取實際的行動，來支持書店和出版業的生存。

因此從那天起，我就在行事曆上安排每兩個星期逛一次書店，平時瀏覽書評和簡介，每個月至少買一本書，並且持續我多年來捐書到台北市延慧書庫的習慣，希望能增加書本的流通率，提升閱讀率，讓更多人了解紙本書的優點。

今年二月的國際書展我當然也共襄盛舉，買了一大袋的書，儘管一個人的力量有限，但我相信涓涓細流也能匯集成滔滔江河，看著書展上爆滿的人潮，衷心期盼大家對書籍的這股熱情能持續下去，讓出版社和書店都能永續經營，書香永流傳。

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