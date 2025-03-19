【家庭plus．銀髮俱樂部】爺孫同齡之樂

爺孫同齡之樂

文／愛思

老公因記憶及老化症狀，勸說後勉強就醫，經神經內科診斷為阿茲海默症初期，幸好及早就醫及用藥，生活還可以自理，但語言、規畫、計算及短期記憶還是慢慢退化，外出社交活動變少了，剛剛做過的事就忘記，要說的話常常在嘴邊卻無法清楚表達，情緒也起伏不定。但是最近每天都能見他笑口常開，這個關鍵人物就是小孫女。

由於孫女是我們從出生帶大的，爺爺疼愛她，她也最黏他。現在孫女5歲，就讀幼兒園中班，她知道爺爺生病了，我們也私下告訴她，要多跟爺爺說話互動。孫女聰明又善解人意，每天放學回家，就會帶著爺爺一起玩學校的遊戲或做運動，也會當小老師教爺爺剛學會的注音符號，這樣的程度，剛剛好符合老公可接受的範圍，而且孫女將爺爺排在全班26人的第27號，兩人互稱同班同學，在沒有壓力的狀態下，老人與小孩一搭一唱，無違和地玩在一起，一會兒互相學動物叫，一會兒玩角色扮演，有時玩躲貓貓，有時玩積木黏土，只見老公敞開胸懷，無顧忌玩耍，出糗也不生氣，一旁的我深受感動，這就是親情的慰藉，讓他回到兒時的境界。

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謝謝可愛的小孫女，以前我們享受含飴弄孫之樂，現在是爺爺享受與孫女同齡之樂。

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