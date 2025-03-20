新美館4/26開館論壇 探討美術館未來角色

新加坡國家美術館首席策展人派崔克．佛洛雷斯。（新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕即將於4月底正式開館的新北市美術館，為回應期待打造一座積極傾聽及回應、鼓勵參與和協作的新文化地標，將於4月26日邀請9位活躍於台灣及國際藝壇的策展人、美術館長、藝術總監及學者等人舉辦論壇，共同探討美術館在當代世界面臨的處境，重新思考美術館的社會角色、運營思維，及展開對話的可能。

日本東京森美術館館長片岡真實。

（新美館提供）

新美館表示，開館論壇做為新美館正式啟動後的第1場盛會，包括日本東京森美術館館長片岡真實（Mami KATAOKA）、獨立策展人侯瀚如（Hanru HOU）、荷蘭新機構（建築、設計與數位文化博物館）（Nieuwe Instituut）館長暨藝術總監陳伯康（Aric CHEN）、2025年夏威夷三年展聯合策展人崔彬娜（Binna CHOI）、新加坡國家美術館首席策展人派崔克．佛洛雷斯（Patrick FLORES）及洛杉磯當代藝術博物館首席策展人克拉拉．金（Clara KIM），分享各地文化機構在藝術實踐、典藏策略及公共參與方面的創新經驗。

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除國際講者，論壇也特別邀請到國立台灣藝術大學美術學院院長劉俊蘭、關渡美術館館長黃建宏、國立台北教育大學副教授呂佩怡等3位台灣學者擔任引言人，透過經驗分享和積極對話，鏈結在地文化場館及藝術社群，深化與全球藝文機構的交流合作，共同探索由在地到全球跨區域的藝術課題，致力成為回應時代需求的重要文化場域。論壇將於4月26日在新美館地下3樓多功能廳舉行，詳詢新美館官網。

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