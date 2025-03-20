自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．閱讀小說】 陳二源／FH293 夕色 － 3之2

2025/03/20 05:30

圖◎阿力金吉兒圖◎阿力金吉兒

◎陳二源 圖◎阿力金吉兒

也許他其實記得吧。後來，明慶真的少喝了些，特別是他想要的晚上，一滴酒也不沾，他抱著我的時候感覺比以前更用力了，彷彿要傾注什麼般，像一隻在颶風邊緣奔跑，瘋狂的獸。只是他改變的不只這些。

一個禮拜幾乎有一、兩天，都會要我載他到吉元公廟旁，添丁伯家，去打上兩、三個小時的牌。牌友幾乎都是附近的農友，但年紀都是添丁伯那輩的，就只有他一個年輕人。

明慶並不以為意，也許是腦袋年輕，也許是他本身就很有天賦，去載他時幾乎總是說今天又贏了多少，我不知道他有沒有膨風，也聽不懂他說的「一千底每台五百」是什麼，但他幾乎總會將說贏多少錢的幾乎一半塞給我，說我媽菜錢給這麼少，給妳貼補家用。

我不知道他是不是真的贏錢了，也不知道他為什麼總要分給我，但我確實感覺到他是愛我的，只能用這樣子來說。我試著說服自己。

當一、兩天變成三天以上時，我卻感覺又失去他了。明慶幾乎成為了添丁伯以外最固定的班底，那疊厚厚的鈔票與高粱的味道是那麼相似的臭。春枝雖然早睡，但出門前她總還坐在沙發上看電視，知道明慶去打牌後，她卻對此不以為意，她只問：「有沒有贏錢？」明慶說贏很多。她竟然滿意地笑了：「很好很好，賠死那個老番顛。」

我只能在載他去時，將機車停在吉元公廟旁，膝落跪墊，雙手合十，我希望祂能幫我，我好想逃，好想逃，可以的話，有明慶。

產生那個想法的那天，沒有點香，卻聞到味道，我相信這不是錯覺，而是神蹟，心中萌生的那個想法是對的……之後我不再想要說服他了，也許，神蹟也同時在他身上顯現，我相信是這樣，而現在的我，需要錢，我們需要。

而春枝又變回那個嚴酷的她。

那天，我跟她說要去做頭髮，下午能不能出去兩個小時。

「剪個頭髮是要多久？」

「媽，我想燙捲一下，現在滿流行這樣的……」

「我不知道妳是要燙給誰看，燙給誰看妳說啊？要去可以，髮廊中午也沒休息，兩點半前給我回來。」

沒辦法午睡。我說好。如同一直以來。

騎著機車在豔陽下前進，雖然只有五分鐘的車程，到村裡唯一的髮廊時卻感覺背部早已出汗，但想到即將剪短，這頭在日陽下悶熱的長髮，即將微微捲起的幅度也上揚了我的嘴角。

也許換個造型，他也會開心吧。

剪好頭髮時外頭已不見日光，轟隆的聲響預告著午後的異變。

然而異變的不只是天──我的機車無論怎麼踩都發動不起來。

牽著車到車行時，剛燙好的髮已感覺悶溼。

「小姐我們現在手邊在忙，妳這個要留著檢查。」車行的年輕師傅邊說邊指著店裡的電話，問我要不要請家裡的人來載？

明慶不會騎車，一想到春枝，我搖了搖頭，跟他說不用，我用走的就好。店裡的時針正好走到兩點半。

雨在走不到五分鐘時落下。

村長家的廣播聲在五分鐘後響起，迴蕩在粗暴的雨中。

「張淑晴，請妳立刻回家，張淑晴，請妳立刻回家。」那是春枝的聲音。

我知道村長按捺不了那女人的蠻橫，我知道是我沒有遵守跟她的約定，但還是止不住雙眼，在臉上跟著雨一起滑落的熱，我感覺雨好刺痛，好刺痛。

走到家的時候不只是頭，全身早已沒有乾的一塊了。

春枝和明慶正在鐵皮下處理早上採收的向日葵，他一看到我立刻顧不得雨朝我跑來，我想抱他，但我感覺到另一雙視線──她看著我走進家前的埕，走進屋簷，走進門，隨著收音機的廣播歌聲哼起了旋律，那是首快樂的曲子，怎麼能夠呢？

將身子弄乾，我走到鐵皮下，開始今天的工作。

最初的處理者是明慶，戴著麻布手套的他將採收回來的向日葵，留下花朵下方最上緣的幾片葉子，其餘全部剝掉，按照長度分成不同的群，再交給我穿鐵絲。

將鐵絲，從花朵斜下方刺入，沿著花莖螺旋纏繞向下，大約一個手掌寬再多一些的長度，最後再交給春枝十枝綁成一束。

「為什麼要穿鐵絲？」第一次工作時我問。

「採收切下來的花如果不穿，過不久就會垂落下來，而且綁成一束時可能會因為擠在一起而斷裂。」明慶當時這麼說。

曾經婚前跟著他傍晚在田裡行走，我問他向日葵是真的會跟著太陽轉嗎？

「會啊，妳現在看，跟早上不一樣。而且妳知道嗎？晚上的時候它們失去太陽，會變成向上喔。」

天空正來到餘暉時刻，田裡所見的花朝向夕色的方向，雖然我那時沒見過白天或晚上是什麼樣子，但我相信他講的是真的，殘霞的夕色映在眼底，我覺得很美，我是向日葵的話也會這樣追尋吧。

距離那時，也才不過三年而已。

曾經覺得強勢的那女人，是想像中的理想的太陽。

「可惜了妳還特地去燙，要不，妳明天再去一次呀。」她說。

我摸著還有著溼氣，不知道到底毀掉多少的鬈髮，眼底只剩下眼前的鐵絲的冷冷觸感。

我想起明慶當時補充說的是：「而且，另一個重要的地方是，穿上鐵絲，也好讓花店或插花的人調整花的方向或角度。」

被鐵絲固定的花，早已無法向著夕日前進了。

那天晚上載明慶到添丁伯家後，又再一次站在吉元公前。

我買了一大捆價錢最高的金紙，放著，跪著，我說，拜託祢幫幫我。

祂沒有回答，我也不再感應到什麼了。

我只能這樣繼續存著明慶給我的錢，買菜多攢下來的（不要管那女人說什麼），存著，三年之後又好多三年，十五載的年華就這樣經過。去髮廊一次頭髮也沒有燙過，供桌上的金紙捆燒了又燒，供桌上的花瓶裡向日葵也不知道換了多少束，被鐵絲穿過的花，早已經麻木了。跪在吉元公前，一開始是求，後來只剩下拜而已。向日葵田種了又割下，割下了又種。沒改變的事只有一件，從一開始隱沒在土中，加水加肥，萌芽向上，追覓陽光，然後在田畦上長得跟我差不多高時就要被割下了，成群的向日葵花田，有些甚至長得比我還高，還沒採收時就像一片綠壁，讓我偶爾會想起紅磚牆對面那片綠肥花田，有時會覺得真好，至少不會被固定，至少很快，就被翻土埋葬了。

不再年輕，但時代也在改變了。

村裡以前的中心，最繁華的是唯一一間7-11展開的小範圍，幾家餐館、兩間機車行、一家髮廊、文具店和中藥行，現在7-11多了一間，出現了全聯、遍布的手搖飲、通訊行、診所，最重要的是──添丁伯投資的義大利麵店。

那天載明慶去打牌時，添丁伯特地走了出來留住我，說餐廳下個月要營業了，要不要來幫忙？

「我平常都有聽慶仔說一些啦，春枝那麼『凍霜』，妳來我這比較好過啦。」

「但我去，家裡的工作怎麼辦？」

「啊妳還沒嫁來前他們怎麼過的？不用操煩，我跟她那麼熟了，我去幫妳講一下就妥當啦。」他張開嘴笑了出來，濃濃的酒氣讓我有點嘔感。

我當然知道你們很熟，每年吉元公生日，兩個人都在暗中打聽對方到底今年要出多少，都想當廟外牆壁上公布欄，香油錢最高的那張紅紙，即使高個一、兩百也歡喜。每每在廟裡見面總是有得吵，從要插幾炷香到金紙要用哪一種，互不相讓，後來他們自己找到相處之道了：講好每年都出十萬整，以及，春枝開廟門拜早上，添丁伯拜傍晚和負責關廟門。

「她同意我就去。」我說。

隔天一早就看到臉色不好的她坐在沙發上，她說：「今天先不工作了，妳要去當人家『跤數』（kha-siàu）了是嗎？」我些微的睏意瞬間全無。我說沒有，我說要妳同意。

她沒說話，打開手機，隨著擴音通訊軟體的撥號聲響起。

「我們現在立刻去找他，看你們現在在搞哪一齣。」講完電話她說。

兩台機車發動，吉元公廟前，難得除了生日辦桌，這兩個人一起出現在廟門前。

「我跟你說我不答應。」她指著他。

「我也不是誰都找啊，我前幾天來跟祂求，希望我的店萬事順利，那天晚上吉元公托夢給我，說就是要找妳媳婦，祂的話妳敢不信？」

「聽你在虎（hóo-lān）！」

「不信是不是，那跋桮（pua̍h-pue）啊！」

「好啊，三個象桮（siūnn-pue）我就讓她去。」

「神明都指示了，而且妳媳婦也夢見祂來托夢了不是嗎？一個，就一個讓妳婆婆看。」

春枝轉向我，面色鐵青。

我沒說話，幾秒後，我點頭向下。是啊，我想，肯定是有托夢的，我只是忘記了而已。

不知道空氣凝滯了多久，直到春枝說：「跋就跋吧。」

我看著祂的旨意一陰一陽般落地時，我感覺正在燒的香味道好濃，烈得我眼淚都要落下。

「幹。」我聽見默默走到機車旁，春枝的聲音。（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應