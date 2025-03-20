【自由副刊．閱讀小說】 陳二源／FH293 夕色 － 3之2

圖◎阿力金吉兒

◎陳二源 圖◎阿力金吉兒

也許他其實記得吧。後來，明慶真的少喝了些，特別是他想要的晚上，一滴酒也不沾，他抱著我的時候感覺比以前更用力了，彷彿要傾注什麼般，像一隻在颶風邊緣奔跑，瘋狂的獸。只是他改變的不只這些。

一個禮拜幾乎有一、兩天，都會要我載他到吉元公廟旁，添丁伯家，去打上兩、三個小時的牌。牌友幾乎都是附近的農友，但年紀都是添丁伯那輩的，就只有他一個年輕人。

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明慶並不以為意，也許是腦袋年輕，也許是他本身就很有天賦，去載他時幾乎總是說今天又贏了多少，我不知道他有沒有膨風，也聽不懂他說的「一千底每台五百」是什麼，但他幾乎總會將說贏多少錢的幾乎一半塞給我，說我媽菜錢給這麼少，給妳貼補家用。

我不知道他是不是真的贏錢了，也不知道他為什麼總要分給我，但我確實感覺到他是愛我的，只能用這樣子來說。我試著說服自己。

當一、兩天變成三天以上時，我卻感覺又失去他了。明慶幾乎成為了添丁伯以外最固定的班底，那疊厚厚的鈔票與高粱的味道是那麼相似的臭。春枝雖然早睡，但出門前她總還坐在沙發上看電視，知道明慶去打牌後，她卻對此不以為意，她只問：「有沒有贏錢？」明慶說贏很多。她竟然滿意地笑了：「很好很好，賠死那個老番顛。」

我只能在載他去時，將機車停在吉元公廟旁，膝落跪墊，雙手合十，我希望祂能幫我，我好想逃，好想逃，可以的話，有明慶。

產生那個想法的那天，沒有點香，卻聞到味道，我相信這不是錯覺，而是神蹟，心中萌生的那個想法是對的……之後我不再想要說服他了，也許，神蹟也同時在他身上顯現，我相信是這樣，而現在的我，需要錢，我們需要。

而春枝又變回那個嚴酷的她。

那天，我跟她說要去做頭髮，下午能不能出去兩個小時。

「剪個頭髮是要多久？」

「媽，我想燙捲一下，現在滿流行這樣的……」

「我不知道妳是要燙給誰看，燙給誰看妳說啊？要去可以，髮廊中午也沒休息，兩點半前給我回來。」

沒辦法午睡。我說好。如同一直以來。

騎著機車在豔陽下前進，雖然只有五分鐘的車程，到村裡唯一的髮廊時卻感覺背部早已出汗，但想到即將剪短，這頭在日陽下悶熱的長髮，即將微微捲起的幅度也上揚了我的嘴角。

也許換個造型，他也會開心吧。

剪好頭髮時外頭已不見日光，轟隆的聲響預告著午後的異變。

然而異變的不只是天──我的機車無論怎麼踩都發動不起來。

牽著車到車行時，剛燙好的髮已感覺悶溼。

「小姐我們現在手邊在忙，妳這個要留著檢查。」車行的年輕師傅邊說邊指著店裡的電話，問我要不要請家裡的人來載？

明慶不會騎車，一想到春枝，我搖了搖頭，跟他說不用，我用走的就好。店裡的時針正好走到兩點半。

雨在走不到五分鐘時落下。

村長家的廣播聲在五分鐘後響起，迴蕩在粗暴的雨中。

「張淑晴，請妳立刻回家，張淑晴，請妳立刻回家。」那是春枝的聲音。

我知道村長按捺不了那女人的蠻橫，我知道是我沒有遵守跟她的約定，但還是止不住雙眼，在臉上跟著雨一起滑落的熱，我感覺雨好刺痛，好刺痛。

走到家的時候不只是頭，全身早已沒有乾的一塊了。

春枝和明慶正在鐵皮下處理早上採收的向日葵，他一看到我立刻顧不得雨朝我跑來，我想抱他，但我感覺到另一雙視線──她看著我走進家前的埕，走進屋簷，走進門，隨著收音機的廣播歌聲哼起了旋律，那是首快樂的曲子，怎麼能夠呢？

將身子弄乾，我走到鐵皮下，開始今天的工作。

最初的處理者是明慶，戴著麻布手套的他將採收回來的向日葵，留下花朵下方最上緣的幾片葉子，其餘全部剝掉，按照長度分成不同的群，再交給我穿鐵絲。

將鐵絲，從花朵斜下方刺入，沿著花莖螺旋纏繞向下，大約一個手掌寬再多一些的長度，最後再交給春枝十枝綁成一束。

「為什麼要穿鐵絲？」第一次工作時我問。

「採收切下來的花如果不穿，過不久就會垂落下來，而且綁成一束時可能會因為擠在一起而斷裂。」明慶當時這麼說。

曾經婚前跟著他傍晚在田裡行走，我問他向日葵是真的會跟著太陽轉嗎？

「會啊，妳現在看，跟早上不一樣。而且妳知道嗎？晚上的時候它們失去太陽，會變成向上喔。」

天空正來到餘暉時刻，田裡所見的花朝向夕色的方向，雖然我那時沒見過白天或晚上是什麼樣子，但我相信他講的是真的，殘霞的夕色映在眼底，我覺得很美，我是向日葵的話也會這樣追尋吧。

距離那時，也才不過三年而已。

曾經覺得強勢的那女人，是想像中的理想的太陽。

「可惜了妳還特地去燙，要不，妳明天再去一次呀。」她說。

我摸著還有著溼氣，不知道到底毀掉多少的鬈髮，眼底只剩下眼前的鐵絲的冷冷觸感。

我想起明慶當時補充說的是：「而且，另一個重要的地方是，穿上鐵絲，也好讓花店或插花的人調整花的方向或角度。」

被鐵絲固定的花，早已無法向著夕日前進了。

那天晚上載明慶到添丁伯家後，又再一次站在吉元公前。

我買了一大捆價錢最高的金紙，放著，跪著，我說，拜託祢幫幫我。

祂沒有回答，我也不再感應到什麼了。

我只能這樣繼續存著明慶給我的錢，買菜多攢下來的（不要管那女人說什麼），存著，三年之後又好多三年，十五載的年華就這樣經過。去髮廊一次頭髮也沒有燙過，供桌上的金紙捆燒了又燒，供桌上的花瓶裡向日葵也不知道換了多少束，被鐵絲穿過的花，早已經麻木了。跪在吉元公前，一開始是求，後來只剩下拜而已。向日葵田種了又割下，割下了又種。沒改變的事只有一件，從一開始隱沒在土中，加水加肥，萌芽向上，追覓陽光，然後在田畦上長得跟我差不多高時就要被割下了，成群的向日葵花田，有些甚至長得比我還高，還沒採收時就像一片綠壁，讓我偶爾會想起紅磚牆對面那片綠肥花田，有時會覺得真好，至少不會被固定，至少很快，就被翻土埋葬了。

不再年輕，但時代也在改變了。

村裡以前的中心，最繁華的是唯一一間7-11展開的小範圍，幾家餐館、兩間機車行、一家髮廊、文具店和中藥行，現在7-11多了一間，出現了全聯、遍布的手搖飲、通訊行、診所，最重要的是──添丁伯投資的義大利麵店。

那天載明慶去打牌時，添丁伯特地走了出來留住我，說餐廳下個月要營業了，要不要來幫忙？

「我平常都有聽慶仔說一些啦，春枝那麼『凍霜』，妳來我這比較好過啦。」

「但我去，家裡的工作怎麼辦？」

「啊妳還沒嫁來前他們怎麼過的？不用操煩，我跟她那麼熟了，我去幫妳講一下就妥當啦。」他張開嘴笑了出來，濃濃的酒氣讓我有點嘔感。

我當然知道你們很熟，每年吉元公生日，兩個人都在暗中打聽對方到底今年要出多少，都想當廟外牆壁上公布欄，香油錢最高的那張紅紙，即使高個一、兩百也歡喜。每每在廟裡見面總是有得吵，從要插幾炷香到金紙要用哪一種，互不相讓，後來他們自己找到相處之道了：講好每年都出十萬整，以及，春枝開廟門拜早上，添丁伯拜傍晚和負責關廟門。

「她同意我就去。」我說。

隔天一早就看到臉色不好的她坐在沙發上，她說：「今天先不工作了，妳要去當人家『跤數』（kha-siàu）了是嗎？」我些微的睏意瞬間全無。我說沒有，我說要妳同意。

她沒說話，打開手機，隨著擴音通訊軟體的撥號聲響起。

「我們現在立刻去找他，看你們現在在搞哪一齣。」講完電話她說。

兩台機車發動，吉元公廟前，難得除了生日辦桌，這兩個人一起出現在廟門前。

「我跟你說我不答應。」她指著他。

「我也不是誰都找啊，我前幾天來跟祂求，希望我的店萬事順利，那天晚上吉元公托夢給我，說就是要找妳媳婦，祂的話妳敢不信？」

「聽你在虎�（hóo-lān）！」

「不信是不是，那跋桮（pua̍h-pue）啊！」

「好啊，三個象桮（siūnn-pue）我就讓她去。」

「神明都指示了，而且妳媳婦也夢見祂來托夢了不是嗎？一個，就一個讓妳婆婆看。」

春枝轉向我，面色鐵青。

我沒說話，幾秒後，我點頭向下。是啊，我想，肯定是有托夢的，我只是忘記了而已。

不知道空氣凝滯了多久，直到春枝說：「跋就跋吧。」

我看著祂的旨意一陰一陽般落地時，我感覺正在燒的香味道好濃，烈得我眼淚都要落下。

「幹。」我聽見默默走到機車旁，春枝的聲音。（待續）

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