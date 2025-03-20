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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 陳建佐／留目

2025/03/20 05:30

◎陳建佐◎陳建佐

◎陳建佐

她朝我走來時，眼淚像中庭裡的灑水器不受控湧出，這是我這輩子第一次在她面前哭，毫無顏面地大哭。

她的臉上卻好像微微掛著笑容。

我們站在記憶中理應如此的校園入口，開始一步一步往校園深處前進，穿過小小的廣場，踏進半開放式的中走廊，校園裡沒有半個人影，甚至聽不見嗚噎抽搭以外的聲響，中走廊後是綠林夾道，道路盡頭原本有座銅像高高在上俯視著我們，但現在消失了，只剩下梯形的基座，和試圖抹去卻仍殘留痕跡的楷書字體。

工人來敲倒、銅像跌落地面那天我印象深刻，斷了左腳的雕像躺臥，卻也沒有直接扔掉廢棄，反而塞進了總務處管理的雜物間，好像哪天會再次派上用場似的。

繞過基座後是緩緩的上坡，我的眼淚還在流，但我已經知道這只是情緒的具象化呈現，因為她走路時沒有發出半點聲響，嘴唇動也不動，聲音卻直接傳進我的腦中。

沒事的。她說。

我不確定要如何回應，只是努力睜眼看著她，她看起來模模糊糊，我這時才意識到，我早就已經忘記她確切的模樣。

她說沒關係，她會留下眼睛來看。就和她媽媽當年說的話一樣。●

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