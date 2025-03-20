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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】老了 更要多動一點

2025/03/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳祖漢

爸媽都年過80了，雖然目前生活上尚能自理，但步履都已略顯蹣跚，身形日漸痀僂。

尤其是媽自從腰椎開完刀之後，彷彿從她身上抽離了一個骨牌，整個上半身隨之垮了下來，已經不得不拿著輔助工具出門，起初她只願拿雨傘當做拐杖，堅持不使用幫她準備好的拐杖，後來也不得不接受她腿力愈來愈不勝負荷的事實，終於願意拿著枴杖出門。畢竟年紀大了，骨質與肌肉都會流失，以前家裡開文具店，他們忙店務還有家務，但現在店早已收了，無事一身輕，坐著看電視看報紙的時間多了，動的時間變少了，這讓我十分焦急，為了讓他們有動的機會，每次回去時，我會教他們做些簡單的運動。

買彈力帶教他們做手部運動，媽的兩手可以輕易舉起過頭頂，肩膀是柔軟的，但爸只能舉到臉，肩膀是僵硬的；媽腳沒力，走沒幾步就要找地方坐，而爸尚有腿力，還能爬坡也能種菜。媽可以坐姿伸直腿前彎，但爸的腿就很難伸直，大腿肌肉是硬的，總結他們的身體狀況：媽柔軟有餘而力氣不足，而爸剛好相反。媽平常是個藏不住話的人，心中若有怨就會說個不停，爸則是看似情緒穩定，實則事事壓抑在心裡，即使有病痛也很少對家人說，他身體的僵硬似乎就是這樣經年累月積壓出來的，而媽雖然易怒和常抱怨，但這樣隨時釋放她的情緒，反而不在她的身體留下痕跡。教他們做運動的同時，也探索了過去的生命歷程在他們身體所留下的印記。

爸的問題在於僵硬，而媽的問題在於腿沒力，她腿愈沒力愈不想動，要她起身動難如登天，要不斷重複叫喚，她總是推說腿沒力要怎麼使力、不舒服，說自己已經運動過了、做這種運動沒用，但她所謂做運動也不過是轉轉腰、甩甩手、踢踢腳而已，我總是想盡辦法鼓勵她，「愈沒有力愈需要出力，坐久了不會生出力來」、「沒有出力的話，哪來的力」，頓時她好似成了偷懶的小學生，我在家要盯著孩子的功課，來到爸媽的住處則要盯著他們起來動。有時我叫了媽老半天，她卻執拗地拿起掃把低著頭掃地，做著她的日常生活例行事務，也不願靠著牆壁伸展背。倒是爸不會拒絕我的要求，會乖乖地聽著我的指令做動作，只是從不會自己主動做。

運動從來不是他們生活的一部分，在他們的字典裡沒有「運動」兩字，只有「勞動」，是時候他們應該為自己的健康做點事，我真心希望他們每天都要動，而且是為自己而動。

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