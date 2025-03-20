【家庭plus．運動場看台人生】學習走出絕望困境

當深陷絕望困境中，所有的努力皆成徒勞，心想乾脆自我放棄，不再努力，這在心理學裡稱之為「習得無助」。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

我們常聽說「生命自己會找到出路」，但人生難免遇到低潮，使我們深陷絕望困境中，所有的努力皆成徒勞，動輒得咎，心想乾脆自我放棄，不再努力。

這在心理學裡稱之為「習得無助」（Learned Helplessness），是在1967年，由正向心理學先驅馬汀·塞利格曼（Martin Seligman）以狗進行實驗所提出。他將狗分為三組，以電擊箱進行實驗，前兩組的狗有選項可以讓他們躲避電擊，而最後一組則無。經過兩輪實驗發現，有了第一次實驗的學習經驗，在第二次時，前兩組的狗會制約學習，使用可以躲避電擊的方法，而最後一組狗則是在被電擊後不敢動，完全放棄任何行動去試著找出減輕痛苦的方法，此行為反應稱之為習得無助，形容人在經歷失敗挫折後，認為再如何努力都無法解決問題時，內心消極、絕望的無助感。在運動心理學的歸因理論裡，若選手將失敗歸因於內在、外在穩定因素（怎麼努力都改變不了）；或在成就需求理論中，選手追求成功的動機薄弱，或者避免失敗的動機強烈，此兩種情況下，都容易產生習得無助感。

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在我十多年的棒球投球經驗裡，習得無助感總常伴隨著撞牆期（hit the wall）而來，不只是在漫長時間中的一段時期，就連在一場比賽中的某個特定局數，皆可能發生。就長遠時間而言，好比我已經做了種種努力，熬過漫長訓練，但球速、控球等卻是怎樣都無法進步；或是在一場比賽某個糟透的局數，無論我拿出什麼樣的球種對付不同棒次打者，一樣皆無法解決他們，不停被打爆。在這些絕望困境中，我總試著回想運動心理學解釋之要義，將問題歸因到內在或外在「不穩定」的因素，只要我再努力些便可改變。

或者，如同大家常說的──找回初衷，不要害怕失敗，相信內心勇於追求成功的想望。

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