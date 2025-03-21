【自由副刊．閱讀小說】 陳二源／FH293 夕色 － 3之3

圖◎阿力金吉兒

◎陳二源 圖◎阿力金吉兒

添丁伯新開的店叫做「Bridge」，添丁伯說那也是吉元公托夢給他的，不然他才不會取這麼洋人的名字（春枝：假鬼假怪），雖是義大利麵餐廳，但非常的「台」──基本上只是把中式炒麵的麵條換成義大利麵而已，裡面連高麗菜都加，而且只營業到晚上七點，接地氣嘛這裡誰那麼晚吃，添丁伯說，而且：「我們八點要開桌。」

才上不到幾天班，一早，春枝訂的冰箱就送來了。

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「妳去吃那些阿兜仔的東西，我們可不吃，以後我們的東西冰這台。」

菜錢不給我以外，還要我付冰箱的費用，那可是五門的。

又上了幾天班，明慶時不時要我幫他空班時帶飯回來，後來，連下班時也常要幫他帶。

下班時春枝的眼裡像燃著的火炬，我只想再添點柴。

不再下田，只剩早上開著發財車，跟著明慶一起把裝箱好的花送去農會集運，夏日的早晨陽光已豔，冷氣壞掉的發財車裡並不好受。「真好，妳現在都不用在太陽底下工作了。」明慶說。

「不然你也一起來，添丁伯一定會用你的。」

「我媽怎麼可能會同意，住這個家，就得聽她的，好煩。」

我相信吉元公真的有在保佑，十五年，好像就在等這個時刻。

「不然我們搬出去住啊。你看最近不是一直在蓋新房子，我們可以搬去市區，那邊什麼都好方便。」

他似乎對我的話不知所措，愣在座位上好一會，才說，我們哪來的錢？

「存夠了。」

「什麼？」

「我存夠了，我買得起。」

他這次愣住更久了，久得連已經到農會，都沒反應，我搖了搖他他才下車，連寫了十幾年的貨單都寫錯。

「我媽怎麼可能會同意？」他連講了三次。

「我們去求吉元公，搞不好祂晚上就托夢給我了。」

他仍然一直一直地愣著。直到我跟他形容了新的家，會有新的電動麻將桌後，他彷彿眼睛又看見了光，追逐了起來。答應跟我一起去求了。

只是那天回到家，他面對春枝卻像做了什麼壞事的孩子，刻意在避著她。

我知道得準備出殺手鐧了，就像添丁伯一樣。

只是人算總不如天算。

添丁伯小中風的消息，迅速地在這個村裡，各個通訊軟體上的群組傳開。

感觸最深的，也許只有春枝了吧。

那天，明慶當然沒有牌局，只能坐在客廳跟著母親一起看電視，下班後洗完澡，春枝竟切好一盤水梨，要我們一塊吃。那是十幾年來，第一次。

那是從備孕以後，最和藹可親的婆婆了，一開口，便關心少了添丁伯，店裡有沒有影響。

「他是老闆，本來也就不用做什麼事，雖然難過，但生意還是照樣做。」反而，那天來店裡的客人還多了些，雖然大部分都是來打聽消息的。我說。

「大家都一起生活這麼多年，唉，他這個人也是可憐，他兒子義仔也是學做菜的，還喝過洋墨水的，不婚不生，跟他吵架一走就是十幾年，如果義仔還在，搞不好他就不會操煩到病倒了。」

春枝又是連連唉了幾聲，我突然很不習慣。

「今天晚上文義大哥有回來了，他也有來店裡。」

「我知道啊，不是站在店門口，看到招牌就哭了整臉。」她消息還真的靈通。

「肯定是心疼他爸啊，你們看，我之前就說，沒事不要去開什麼店。」講完，她突然語氣一沉：「所以說啊，我們人，不要逆天，特別是，更不要假借神明的名義說什麼話才好，祂可不是吃素的，會有報應。」

會有報應，她講得特別地慢，特別地重，臉卻還是笑著。

「媽，妳什麼意思？」我回得太快。

「怎樣？心虛了是嗎？你們在搞什麼不要以為我不知道。」

「祂給我的象桮妳沒看到嗎？」煞車煞不住，那就失速吧。我想。十五年了，在地底為了這口氣，忍了這麼久，好不容易有了底氣，好不容易牢牢著根破土，就要看到太陽了。

「有看到啊，我有說什麼嗎？我只是要說，張小姐，如果這個家的飯妳不想吃，我們家的金鑽妳看不上眼，妳可以走。」

「好啊我走，我們夫妻下個月就搬走。」等這句話到底等多久了。

她大概沒想到我會這樣說，連愣住的反應都跟明慶一模一樣，我打從心底覺得可愛，可恨。

「我跟你爸把你養大，你對得起列祖列宗？」許久，她對著明慶開口。

「我……我兩邊都會住。」愣住的他顯得不知所措，卻，讓人惱火。

我不禁對他吼了起來：「林明慶，你爸，你阿祖，你先祖，這十五年每年做忌，菜都我燒的，他們喜歡吃什麼我比你和你媽還要知道，我對這個家奉獻的還不夠多？」

他無語，代替他回答的是他媽：「三個象桮，妳跋得出來，就讓你們走，我看吉元公怎麼說。」

筊第三次落下時，連我也沒想到會是這個結果，我愣住了，愣得連她罵了什麼我都不記得，只記得她發狂似地抓著明慶上機車，他一直回頭看我的畫面。

多久了，多久了，整捆金紙每張要放入金爐時都是溼潤的，火焰劇烈，烘得我全身發燙，特別是脖子，彷彿什麼東西被熔斷一般。

只是一切，卻是我從沒料到的，以為睜開眼見到的是日頭，卻是夕色。

後來那件事情發生後的一個月，我們每天傍晚都會來吉元公這裡，我不再入內，只有明慶進去，一跪，就是一個時辰。

傍晚的光線是過度的黃，像照片褪色般的夕色。

廟裡的明慶還在不停合十地拜著。「夠了。」我說，聲音小到像在自言自語。

他走出廟門來到機車旁時，我早已戴好安全帽。

「妳是不是希望我媽早點死。」他額頭上不停地出汗。

夏日傍晚一點風也沒有，熱得異常，發生事情的那天好像也是這樣的天氣。

一切都是春枝害的，我這麼相信。

跋桮完的三天後，一早吉元公廟的群組就傳來了照片。

吉元公廟裡除了祂，外頭的天公爐，還有第三個香爐，拜的是吉元公的令旗。

照片裡的令旗已經不見，後一張照片是金爐裡依稀還看得到的金邊布製殘骸，那是曾經祂的部隊軍旗，那象徵著祂的權力。

「誰這麼缺德。」第一個回應的是春枝。每天早上負責開廟門的人。

據她所說，令旗早上還好好的，至少她有拜到。

鬼才相信。

「大概是哪個想偷香油錢的吸毒仔吧。」每個人都這麼說。

除了春枝，沒有人知道跋桮的事。

沒了令旗，彷彿代表祂的指示全都沒有了力，一切，彷彿都不算數。

「天意。」春枝這樣講，帶著幾分得意。

但祂可不是吃素的。

才過不到一週，那件事就發生了。

我還記得，為了一個月後搬走，那是我們看完第十間房子的隔天。

本來，已經要下斡旋了。

後來新聞報導是這樣寫的：「恐怖小偷！屏東老婦遭潑鹽酸恐失明」。

春枝一早開廟門遇到的，的的確確就是個想偷香油錢的吸毒仔。半邊毀容，幾乎失明，經過了兩週才出院。

她得用輪椅才能移動，起居都由明慶負責。

需要的，已經不可能是要搬去新家的兒子了。那是不可能的了。

我總覺得我的眼也失去了什麼，每天看著的畫面，可悲的老婦人與她孝順的兒子，彷彿就像在車裡看著車窗外的風景，而始終都像刷不乾淨的車窗雨刷畫面。

明慶又開始每天喝得爛醉。

第二個月，每天的傍晚又是吉元公廟，那天，廟裡的金紙沒了，要我去買。

習慣性地又買了最高價的，提著成捆的金紙踏入吉元公廟，莊嚴的神像，我卻感覺祂好像在笑，此時又彷彿聞到了那股濃烈的線香味。

我將明慶推開，跪在祂面前，頭牢牢地抵在跪墊。

「為什麼、為什麼？祢這個外來的神懂什麼？我跟林春枝一樣，也都每天來拜祢，我的金紙什麼時候少買過，我的誠心什麼時候少過，為什麼、為什麼祢這麼偏心？」

這次是明慶把我推開了，跌在地上的瞬間，我突然想不起來，在那條小徑上，他笑著是什麼樣子了。

第三個月，我辭去了餐廳的工作，那對我已經沒有意義。

只是不知道為什麼，我對她卻不再那麼恨。大概是，也已經沒有意義。

也或許是，那天傍晚，明慶推她到埕裡曬太陽，秋日的光已經不再那麼毒辣。日頭被雲層輕覆，餘暉落在眼前，是橘紅的美麗顏色，即使不再那麼感覺得到色澤的雙眼，都能感覺得到的美。

我心中想起的卻是一個小時前，她將明慶叫住，要他到她的冰箱，冷凍庫的側邊，拿出保存在裡面的鑰匙，再到她房裡，將衣櫃裡的保險箱拿出來打開。

她要明慶到她旁邊坐下。

打開保險箱，裡頭是三本存摺及印章。

「我的錢，全部都在這裡面，現在我要全部交給你。」她的語氣讓我想到了以前，那些嚴厲的時光，依舊是彷彿沒有任何情感。

明慶突然跟沙發對面的我對看，表情又是那個愣住，但卻更帶了些困窘。

她不知道我坐在這裡嗎？但，她彷彿當我不存在，又或，更像是知道的一般。我不知道。

她繼續說：「以前，什麼事都寵慣你，讓你變成了沒什麼肩膀的人，你只會打牌，給你多少花多少，或者，大概都給淑晴了吧。」她突然笑出聲：「只能扛著你，把你撐上去，不要讓你像坨爛泥。」但從今以後，你要好自為之。她說完這些，明慶說什麼，她都不再開口。最後只說，要他推她去埕裡，讓陽光照一下。

明慶照做，我跟著後頭，遠遠地，看著他們。

春枝那僅存的視力還看得到嗎？我很想知道，但我看見她的頭也微微上仰了，彷彿一朵向日葵。她的輪椅支撐著她，金屬在陽光下些許反光，我突然想起了幾個月前工作的日子，將鐵絲，刺入，隱沒入花朵，沿著花莖旋轉而下，將它牢牢固定，從此，它只能任由人調整及擺放，不再能夠追尋日光。

人都是這個樣子的。

但其中一朵，即使已經即將枯萎，即使眼前已幾近無光，卻仍不停、不停地向著心中殘存的夕色仰起，有那麼一瞬間，從其他的花看去，它彷彿就像，成為了一顆太陽。●

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