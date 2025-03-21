【自由副刊】 陳思嫻／一息尚存的城市角落

◎陳思嫻

◎陳思嫻

市公車途經新光三越，中學女生們擠在一旁低頭滑手機，嘰嘰喳喳討論起韓星的地下戀情，司機猛然煞車，乘客們齊一往前傾，再往後仰，只聽見女聲驚叫，我抬頭望向先前發生氣爆的百貨公司。

街道上，散落的雜物碎片已收拾潔淨，損壞的窗戶換上嶄新鏡面，卻映照著來不及跟上白幡的遊魂們，那一張張迷途的愁容。

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鮮黃色汽球綴滿騎樓，以示哀悼，不知歇業期間，造成多少員工失業？前一陣子放長假，我經常在附近留連：蔦屋書店、誠品480、邊譜書店……這棟建築物確實是我行車的必經路線。

憶及災禍降臨當天，友人說：「還好妳今天沒有經過那裡。」我沉默抿唇，不知如何回應；「幸虧我躲過一劫」，或許將是最傷人的答案。

一位阿伯站在鄰近的捷運站出口，隨著我下車的身影呼喊：「小姐，小姐，一包芭樂才一百塊。」我掂量著必須趕時間，只好加快腳步離開，走上階梯時，我回頭遙望著阿伯，他已倚在機車旁休憩。

城市的工程吊臂曾因疏失，砸落在我候車的捷運月台上，那位匆匆趕赴上班趕赴未來趕赴幸福的旅人，就此在生命線途中止步了。

我走過生死交錯的瞬間，默許了阿伯拚命的叫賣聲，是這座垂危的城市所尚存的氣息。再次轉身，我恍惚能看見一只古典的火柴，沿著阿伯的聲線，擦劃出街燈的亮光。

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