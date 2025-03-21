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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】簡單一點 快樂多一點

2025/03/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／墨客

不知道大家是否有過一種經驗，當嘴饞走入商店想買個零食時，發現架上琳瑯滿目的包裝、種類、品牌，還真不知道該選擇哪一項；又或者，當我們走入文具行單純買一隻鉛筆時，竟發現有著各式各樣的造型，還附帶各種功能……此時，我們可能會開始陷入猶豫，買了這個，就失去了那個、買了那個，就無法享受這個的優點。

試想，以前要買零嘴，種類就那麼幾樣，到文具店買鉛筆，款式不多，任意挑了一枝，就樂不可支地回家。選擇多了，固然更能讓我們滿足自我需求，但也因此花過多時間在複雜的選擇上。因此，我們可以試著思考，何謂「擇你所愛、愛你所擇」去選擇一個真正喜歡的，並且，選擇之後就不要後悔。

在心理學上，有一種心理障礙的名詞，稱為「選擇恐慌症」，簡單來說，因為選擇太多，所以讓我們猶豫，難以抉擇，間接可能產生心理焦慮；如此一來，怎麼容易找到快樂呢？

曾經在一場講座中聽到：「小時候，快樂是很簡單的事；長大之後，簡單才是快樂的事。」思索一下，深覺頗有道理。 因為自己正處不惑之年，才真正覺察到在家庭、工作、社會上的互動，確實是愈簡單愈快樂。

記得讀國小時，急著想長大，因為感覺長大就不用寫作業、可以擁有很多決定權。我依稀記得父母親曾對我們說過：「你們當小孩子才是最幸福的，只要上課、寫作業，什麼大小事都不用管。」當時難以理解， 如今踏入職場，才有真正的體會。

回憶起來，小時候的生活，真是簡單呀。只要做與學校相關的事就好了，學校以外的生活，也是簡單的紙飛機、竹蜻蜓、跳房子，鄰居小朋友分來的糖果餅乾、遠方郵寄過來的一張卡片，大概就可以洋溢著甜甜笑容了。小時候多麼容易滿足，簡簡單單幾塊錢、幾樣小玩意兒、幾個不用道具的小遊戲，便快樂得彷彿世界都跟著笑了。

今天，這樣的「簡單」，似乎難以成為「快樂」的泉源。有調查認為現代人難以簡單生活，主要來自於3項因素，分別是──選擇太多、科技進步、自我追求。

確實，現在的社會分工愈來愈細膩，每一種商品、每一種包裝、每一種行銷，都複雜得讓我們頭昏眼花，光是選擇，就是一大考驗。再看看科技時代的來臨，新興的科技名詞，更如雨後春筍般地占據生活，我們甚至因沒有抓住脈動而患得患失，最終導致不快樂。再想想看，時代的變化與社會的期待，讓我們變得愈來愈匆忙，更是汲汲營營追求自我實現，把原本簡單的「工作」，搞得很像是大戰一般。

現在的我，多麼渴望可以真正過簡單的生活。單純和朋友分享生活瑣事、和同事分享教學甘苦；下班回到家，看看書、寫寫書法字、陪家人聊天、不再應酬；吃得清淡，穿得輕鬆，看山看海看綠野；不過度購買、不擁有過多的欲望，少比較、少羨慕別人……這些簡單的生活，是需要刻意經營的。這種刻意，不是加法，而是減法──減去煩惱、減去多餘、減去可有可無的一切，享受單純的簡單快樂。

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