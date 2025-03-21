【家庭plus．微幸福案內】偽一日居民 享受當地人愉悅

橫濱中華街是橫濱重要景點，其中也有許多當地居民才消費的店家。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

近年常在關東地區做一泊迷你旅行，隨興投宿知名或不知名的城市，因為住了之後才深入理解當地，享受當地人生活情趣。

常去投宿的城市很多是近年各種調查為首都圈居民名列前茅嚮往的城市，才驚覺自己一住再住果然是有原因，不時去當一日市民或多日市民。

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日本今年調查顯示，首都圈居民最想住的城市，第一名連續8年是橫濱市，第二名是埼玉縣大宮市，原本長年排名第二的吉祥寺連年淪為第三，而且差距跟大宮愈來愈遠，其他排名居前的還有埼玉埔和、鎌倉、立川（東京）、千葉柏等地，我都常去投宿。調查出現如此結果，據分析是女性投票增加，這些地方除了有交通便利的轉運大站外，車站邊大型消費設施周全，還有非常美麗傳統寺社及自然，更有女人能輕鬆入內的酒店街，也有市場或育兒所需的劇場、博物館等文教設施等，讓人不論平日、假日都有好去處，自給自足感強烈，像住吉祥寺的朋友總說「我連新宿都不必去了。」房價及消費水準也不像東京都心般昂貴。

這些名列前茅城市許多地區價格還沒被外國客湧入而高漲，房價、物價都還低廉，像最近投宿數次的橫濱，因為客房總數驚人，星級飯店或高級商務飯店住宿費是東京都心半價以下，而且橫濱主題無限，除了中華街、山下公園及馬車道展現異國情趣，或橫濱港未來21、原創品牌多的元町等基本景點外，我更喜歡做企業博物館散步、名建築散步及文學散步，尤其去神奈川文學館、大佛次郎文學館或是獅子文六家、谷崎潤一郎舊居及中島敦愛散步的外國人墓地等。

我也愛在橫濱做戰後黑市散步（現在成了酒店街或普通傳統市場），或去橫濱非常有下町情趣與活力的三大商店節享受溫暖的人情，這裡有上好的魚貝蔬果食材，在此地採購及覓食，當作自己的廚房，就會覺得自己是百分之百當地人；橫濱橋通商店街是日本最早有商店街組合之處，即使看到菲律賓店主亂算帳也覺得有意思，在日本非常罕見，這是現代與傳統混沌交織的橫濱深度魅力使然吧！

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