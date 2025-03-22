【家庭plus．美味教室】電鍋菜 無油煙真輕鬆

電鍋菜 無油煙真輕鬆

文、食譜示範／林美慧

檸檬魚

電鍋是早期留學生出國必帶的小家電，經過這麼多年，用的人絲毫沒有減少，甚至有愈來愈多的趨勢。

苦瓜封

電鍋做菜，只要把食物放下去，外鍋加入適量的水，輕輕一按，等到按鍵跳起，就煮好了，完全不需要看顧爐火，也不怕煮焦，不容易失敗，而且煮的過程不會搞得滿頭大汗、烏煙瘴氣。像需要長時間燉煮的菜色，則可空下一個爐子做額外的菜，甚至可利用燉煮的時間做其他的事，對生活忙碌、身兼多職的煮夫煮婦，實在太方便、好用，難怪很多人喜愛。

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豆腐鑲肉

同時，電鍋菜是屬於無油煙料理，符合健康意識抬頭的現代人，清爽不油膩，省時又方便，再加上因為沒有油煙，善後的工作也就輕輕鬆鬆。

沙茶子雞

豆腐鑲肉

西瓜皮滷肉

材料（4人份）：板豆腐2塊、絞肉4兩、荸薺4粒、蔥末1大匙、薑末1大匙、蔥絲1大匙、辣椒絲1大匙

調味料：米酒1大匙、醬油1大匙、鹽1/2小匙、白胡椒粉1/3小匙、太白粉1大匙

做法：

1.板豆腐分別切8方塊（或用模型壓出花紋），用小湯匙在中間挖一個凹洞。

2.將荸薺拍碎，與絞肉、蔥末、薑末及所有調味料混合拌勻，即為餡料。

3.將板豆腐塊排入盤中，取適量的餡料填入豆腐的凹洞中。

4.放入電鍋中，外鍋加1/2杯水，按下按鍵，蒸至按鍵跳起，取出，撒上蔥絲、辣椒絲即可。

沙茶子雞

材料（4人份）：去骨雞腿肉1隻、米血糕1小包

調味料：米酒1大匙、沙茶醬2大匙、太白粉1小匙

做法：

1.雞腿切小塊，先加入米酒和沙茶醬拌勻後，再加入太白粉拌勻，醃20分鐘；米血糕切小方塊，備用。

2.將米血糕塊墊在盤底，鋪上醃好的雞腿塊。

3.放入電鍋中，外鍋加1又1/2杯水，按下按鍵，蒸至按鍵跳起，取出，用蔥花裝飾。

檸檬魚

材料（4人份）：石斑魚1條、檸檬2個、香茅1支、小辣椒1支、香菜少許

調味料：魚露4大匙、糖1又1/2大匙、蒜末1大匙

做法：

1.石斑魚刮除魚鱗、去除內臟及鰓後乾淨，用牙刷刷掉魚肚中間血水，再沖洗乾淨後擦乾，表面斜劃刀紋，以廚房紙巾按乾，放入盤中。

2.檸檬1顆半擠汁，另半顆切薄片；香茅、香菜切碎；小辣椒切末。

3.將所有調味料和檸檬汁、辣椒末混合，備用。

4.石斑魚身先放上香茅碎，再淋上做法3.拌勻的醬汁。

5.放入電鍋中，外鍋加3/4杯水，按下按鍵，蒸至按鍵跳起，取出，排上檸檬片、撒入香菜碎。

西瓜皮滷肉

材料（10人份）：五花肉1斤、西瓜皮（帶點紅肉）1斤、八角1粒

調味料：醬油1/2杯、二砂糖1又1/2大匙、水2又1/2杯

做法：

1.五花肉切長條塊；西瓜皮切去綠皮，白色部分切大塊。

2.將西瓜皮、五花肉塊、八角和所有調味料，放入內鍋中，外鍋加2杯水，按下按鍵，煮至按鍵跳起，想吃軟爛些，可加1/2杯水再蒸約10分鐘。取出用香菜裝飾。

苦瓜封

材料（4人份）：苦瓜1條、五花肉半斤、福菜1把、香菜少許

調味料：醬油2大匙、高鮮味精適量

做法：

1.福菜先抓洗乾淨，泡水5分鐘後洗淨，去除老梗，切寸段；苦瓜洗淨，對剖兩半後切大塊；五花肉切大塊，放入滾水中汆燙後取出，備用。

2.將苦瓜塊、福菜段、五花肉塊放入內鍋中，加入所有調味料及3杯水拌勻。

3.放入電鍋中，外鍋加2杯水，按下按鍵，煮至按鍵跳起，稍涼，外鍋再加1杯水，再次按下按鍵，煮至按鍵跳起，取出，放上香菜裝飾。

（圖片提供／《傳家電鍋菜150─美慧老師上菜》邦聯文化）

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