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【藝週末．建築行旅】串連過去與未來記憶─日本建築師田根剛的未來考古學

2025/03/22 05:30

顏色在展區之間自然流暢地轉換。（方一在攝影）顏色在展區之間自然流暢地轉換。（方一在攝影）

文／高依汾

田根剛採用在地建材與傳統工藝興建花園小屋。（Julien Lanoo攝影／ATTA及Vitra提供）田根剛採用在地建材與傳統工藝興建花園小屋。（Julien Lanoo攝影／ATTA及Vitra提供）

去年底，國立故宮博物院台北院區結束百年慶特展「大美不言」，3個月內創造近50萬參觀人潮，許多人對展場中的明暗、色彩、展櫃與展品陳列方式留下深刻印象，設計者正是長駐巴黎的日本建築師田根剛（Tsuyoshi Tane，1979-）。趁「大美不言」移師至故宮南院展出至4月20日之際，認識一下田根剛的建築理念及重要作品。

都市農園肩負綠化、休憩與養育城市的任務。（ATTA提供）都市農園肩負綠化、休憩與養育城市的任務。（ATTA提供）

田根剛認為每個場域都有屬於自己的記憶，是世界上獨一無二的存在，無法被移植至它處，但可藉由時間來釐清這個場所在何時曾經出現何種樣式的建築。同一個空間因為時間差異，可以有無限的狀態，而此記憶是集體共有，且與文化、語言、歷史密不可分，若失去記憶就如同失去未來。建築統合場所、空間、時間、記憶4個象限，超越實體存在，田根剛所有作品皆透過考古方式，挖掘當地記憶，並把不為人知或已被遺忘的歷史與未來的建築作品串連，從記憶中思考未來，讓新建築從考古成果中誕生。

長達2.6公里的玉川上水，在江戶時期為引水道。（ATTA提供）長達2.6公里的玉川上水，在江戶時期為引水道。（ATTA提供）

愛沙尼亞國家博物館

「大美不言」中的基座既透光又能留住光。（高依汾攝影）「大美不言」中的基座既透光又能留住光。（高依汾攝影）

國土與俄羅斯相連的愛沙尼亞，在歷史上一直相互糾纏，1991年蘇聯解體後再次獨立的愛沙尼亞，決定打造1座國家博物館面對歷史傷痕，地點選在第2大城塔圖市東北方的拉迪區，這裡在1920至1940年間曾是首座國家博物館地點，蘇聯統治時期成為軍事基地。田根剛將舊的飛機跑道與新的博物館連成一氣，利用機場水泥地面緩慢提升成為博物館屋頂，傾斜的角度象徵這個民族從過去的困境中逐漸復甦，並邁向嶄新的未來。

田根剛設計的光，連展品在牆面上的剪影都關照到。（高依汾攝影）田根剛設計的光，連展品在牆面上的剪影都關照到。（高依汾攝影）

挑高14公尺的入口處為三角狀立面，向內折疊形成如洞穴般的庇護所、亦成為參觀動線的指標。自然光線透過大片玻璃灑落展廳內，建築體一路延伸長達355公尺，高度也一路降低至出口處的3公尺。田根剛把博物館變成1座42公尺跨距的橋梁，將2個原本獨立的湖泊融為一體，在館內即可透過玻璃窗欣賞美麗湖景。玻璃上的八角星形圖案，源自愛沙尼亞國花矢車菊抽象化的線條，反應出館內不只有國家發展史，還包含人民生活的軌跡與樣貌。把消失的博物館蓋回來，並將軍事用地的負面歷史轉化成國家門面的正向記憶，田根剛透過「場域記憶」（Memory Field）， 將過去的事件以充滿力量的方式傳遞至未來。

田根剛替每組展件打造專屬展台及基座。（大美不言特展提供）田根剛替每組展件打造專屬展台及基座。（大美不言特展提供）

弘前當代美術館

田根剛運用色彩及光影，營造沉浸式的展場環境。（大美不言特展提供）田根剛運用色彩及光影，營造沉浸式的展場環境。（大美不言特展提供）

擁有百年歷史的弘前當代美術館興建於1907年，這裡曾是青森第1家大規模釀造清酒的酒廠，1965年工廠搬遷後成為軍中米糧倉庫，2002年弘前出身的藝術家奈良美智曾在此辦展，開啟酒廠與藝術的緣分。2018至2020年間，田根剛以「傳承記憶」為概念著手進行改造，應用歐洲的保存修復技術來延續建築物壽命，例如：檢視磚牆狀態，黑點與白化等表層問題以高壓清洗、拋光方式處理，若為破損，則將之拆解或用重新填充磚塊等技術修復；針對因老化而損壞的外牆，把裂縫過多的灰泥牆體剝除後，還原下方百年紅磚；為了補強耐震並完好保存現有紅磚外觀，在9公尺高的牆壁上，以每公尺開1個洞的方式置入PC鋼棒加強結構；以「弘前堆砌工法」創造出新入口，內縮的拱形紅磚在無形中引導人們進入館內；用鈦金屬取代破損屋頂，這種材料有如蘋果酒般的金黃色光澤，會根據光線角度時刻變化，不僅象徵曾為酒廠的過往，也替紅磚建築帶來更多活力與風采。在種種法規限制與安全考量下，田根剛盡可能保留住尚可使用的原始物件，這間透過記憶傳承而再生的美術館，亦成為弘前與世界連結的新起點。

田根剛截取展品最具特色的部位，投影至牆上與展品呼應。（高依汾攝影）田根剛截取展品最具特色的部位，投影至牆上與展品呼應。（高依汾攝影）

花園小屋 Vitra-Tane Garden House

位於園區中心的花園小屋擁有360度好風景。（Julien Lanoo攝影／ATTA及Vitra提供）位於園區中心的花園小屋擁有360度好風景。（Julien Lanoo攝影／ATTA及Vitra提供）

Vitra是創立於1950年的瑞士家具知名品牌，總部Vitra Campus位於德瑞邊境小鎮萊茵河畔魏爾（Weil am Rhein），此園區素有「建築博物館」之稱，匯聚多位普立茲克建築獎得主，如：札哈．哈蒂、法蘭克．蓋瑞、安藤忠雄、妹島和世及西澤立衛等人的作品，田根剛雖只受邀設計1間花園小屋，但能與世界級大師作品併列，堪稱是所有新銳建築師的夢想。

金黃色屋頂替紅磚建築帶來更多活力。（Daici Ano攝影）金黃色屋頂替紅磚建築帶來更多活力。（Daici Ano攝影）

花園小屋位於園區中心，主要是提供花園工人休息及存放園藝工具。田根剛將室內規畫出廚房、廁所及可坐下來喝咖啡的小角落，室外有橫條座位和1個用來澆花、清潔靴子與餐具的小噴泉，若從室外樓梯登上屋頂，還能欣賞360度園區美景。研究過瑞士傳統村屋的設計後，田根剛決定使用此地生產的石頭、木材等建材，並找到當地第7代匠師，以傳統工藝手法編織繩索做為樓梯扶手。為了設計這間僅4.5坪大的茅草小屋，他共做出150個模型，動用13位在地工藝師及100位工人興建。選擇本地材料與工法除了讓技術得以傳承，也便於往後維修、延長建築使用壽命，達到永續精神。完工後的花園小屋與地景極為融合，田根剛認為「看不出什麼年代的建築才是最棒的建築」。

擁有百年歷史的弘前當代美術館。（Daici Ano攝影）擁有百年歷史的弘前當代美術館。（Daici Ano攝影）

都市農園 388Farm

愛沙尼亞國家博物館入口為挑高14公尺的三角狀立面。（Takuji Shimmura攝影／DGT提供）愛沙尼亞國家博物館入口為挑高14公尺的三角狀立面。（Takuji Shimmura攝影／DGT提供）

「玉川上水綠廊道都市設計-388農園」是東京澀谷區大規模的都市改善計畫（2019至2027年），將玉川上水在代代木到笹塚間長2.6公里的綠廊道重建。田根剛以「農園」為概念，延續水道做為都市生命線的功能。

串連飛機跑道的愛沙尼亞國家博物館，總長1500公尺。（Propapanda攝影／DGT提供）串連飛機跑道的愛沙尼亞國家博物館，總長1500公尺。（Propapanda攝影／DGT提供）

因為貫穿京王新線鐵道的笹塚、幡谷及初台3個車站，選用與字首「笹幡初」（sasa、hata、hatsu）發音相似的數字388做農園名稱。仿效紐約將廢棄鐵道轉化成高架公園的成功案例，田根剛希望在綠化與休憩功能外，能透過栽種農作物，解決未來城市人口快速增長的糧食供應等社會問題，成為1座能「養育城市」的農園。

日本建築師田根剛。（Yoshiaki Tsutsui攝影）日本建築師田根剛。（Yoshiaki Tsutsui攝影）

為了讓周遭綠意更跳出，田根剛採用與綠色相對的「紅棕色水磨石」（terrazzo）做人行步道鋪面，水磨石是利用拆除房屋產生的廢棄石材與磚塊做原料，以彩色砂漿固化後研磨而成，再以手工設計、排列出不同大小的石板舖面，雨水能透過縫隙滲入地下，或隨路面坡度流向兩旁種植的農作物，平坦表面也適合輪椅及嬰兒車通行，未來若需修剪樹木，高空作業車亦可直接駛入。都市農園在火災時是防止延燒的最佳緩衝區，地震時亦可做為緊急避難所，完美延續「都市生命線」的歷史角色。

國立故宮博物院特展 「大美不言」

在「大美不言」展覽中，田根剛透過光與色彩的力量，串連來自國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館和Van Cleef & Arpels梵克雅寶3個機構不同文化、時代的收藏品，營造引人入勝的沉浸式環境。

田根剛替5個展區注入代表色，突顯各系列的個性：「自然萬物」的綠、「神祕莫測」的紅與「奇幻仙境」的藍等，顏色在展區間以深淺變化轉場，自然流暢地銜接；除了替每組展件打造專屬展台，基座亦採用比玻璃透光率更高的壓克力，將展品之美毫無保留地呈現，且依主題變化造型：有自然彎曲的線條、礦物的橫切面、或弧形、尖角等不同的邊緣設計；展場內僅頭、尾兩組基座為實心、其餘中空，田根剛笑說是為了節省材料及成本，實際上還能減輕重量，中空部分也成為展品投影的另類展示區。牆面上顯示田根剛截取主要展品最具特色的部位，放大列印或與投影交錯而成的影像；田根剛由皮影戲得到靈感，將色調與剪影重疊，營造出遊離於現實與夢幻間的迷人氛圍。

第4展區不用基座，改將展品放置方格展櫃內，有如禮盒般帶來神祕、驚喜感並成功引起觀眾好奇心。田根剛分析，此區展品大小差距甚大，若能將多件小巧物品以數個方格框住，便能與大型展件產生一致性，在比例上取得平衡。值得一提的還有影片播放區，採由上而下放送的「聲浴」方式，將音量控制在特定範圍，不影響旁人參觀。從流暢動線、色彩變化到光影效果，田根剛處處不著痕跡又細膩入微的設計與敘事手法，引導觀眾踏上一場跨越時間與文化的美學之旅。

田根剛小檔案

1979年生於日本東京，2002年畢業於北海道東海大學建築系，隨後赴丹麥皇家藝術學院深造，並曾於丹麥及英國工作。自2006年起，田根剛以巴黎為據點，並在此創立ATTA（Atelier Tsuyoshi Tane Architects）。他認為建築屬於場地的記憶，是連結過去與未來的橋梁，這一理念構成了他的「未來的考古學」概念。

在其職業生涯中，田根剛屢獲殊榮，包括2022年獲法國文化部授予「藝術與文學騎士勳章」、法國建築學院讓．德讓獎（Jean-Dejean Prize）、愛沙尼亞文化基金會大獎（Estonian Cultural Endowment Grand Prix），以及第67屆日本文部科學大臣新人獎等。著有作品集《TSUYOSHI TANE Archaeology of the Future：未來的記憶》。

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