【藝術文化】曉劇場重製毛皮瑪利 鍾伯淵深掘寺山修司筆下角色內在衝突

此次除斥資打造華麗舞台，設計師江采容以花卉圖樣為主題的服裝，隱喻每個不同角色的心境。左2起清純的鄰居少女服裝有孤挺花，意指寂寞；「欣也」與「瑪利」的魯冰花，象徵母子關係；右2起為管家與「水手」。 （記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕甫於農曆年期間在紐約外百老匯進行8場演出的曉劇場，回台後投入經典劇作《毛皮瑪利》的重製與排練，昨（21）日在萬座曉劇場首演，將演出至3月30日。身兼導演與主角「瑪利」的曉劇場藝術總監鍾伯淵，今年剛好與劇中的「瑪利」年紀相同，與其說此次是重製經典，不如說是回到文本探得更深。

鍾伯淵今年剛好與劇中的「瑪利」年紀相同，對角色的內在衝突也挖掘更深。（記者 凌美雪攝）

曉劇場今年以「多元」為主題進行一系列的製作及策展。如果說首登紐約外百老匯是劇團重要的里程碑，回到萬座曉劇場踏實耕耘，就是劇團堅持的理念，為了吸引與培養更多看戲的觀眾，重製經典並注入不同時期的詮釋，變得格外重要。

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《毛皮瑪利》中的拉扯與反差，反映在母子、情人、自我關係中的各種觀點。 （曉劇場提供）

《毛皮瑪利》是日本鬼才藝術家寺山修司的文本作品，使用著如詩一般美麗的文字，訴說充滿虛實交錯的異想和悖德情節。故事描繪男扮女裝的同志「瑪利」，為報仇養育仇人之子「欣也」，並刻意把他當女孩圈養在家，仰人鼻息，造成外型已17、8歲青少年的「欣也」，心靈與思想行為舉止卻仍像個小朋友，跟媽媽之間的關係也從信仰逐漸變形。

除由《影后》竄紅的影視新星牧森飾演「欣也」，戲中還有另一個與「瑪利」關係緊密的「水手」，由近年在音樂劇表現相當亮眼的倪安東飾演。原來水手只是跟「瑪利」一夜情，玩玩而已的心態，卻不知不覺變成情人認真起來，水手驚覺自己的真心，最終卻因氣惱「瑪利」不能正視心中的傷痛、真實面對自己，憤而離開。

《毛皮瑪利》以「偽裝」為命題，透過大膽裸露與魔幻場面、淫亂又頹靡的劇情，反映母子、情人、自我的關係，顛覆關於性別的類型化與想像。外表與內在的衝突，到底哪個是真？哪個是假？不同的角色面對身處的世界各有其不同的詮釋與辯解。

「6年前我比較在意社會性問題，作品傳達寺山修司對社會的批判性。但這次回到『人』本身，感覺更貼近寺山修司筆下每個角色。」鍾伯淵說，「在所有處境當中，我是一個人，所謂正面的、負面的，好像都有兩個極端在流動的過程，人是灰色的，而不是黑白分明的，我更可以感覺到那個灰白的狀態。」

「生命有這麼多坎坷的東西，或者是生命在你覺得最光華鼎盛的時候，其實它後面背負著很多貧瘠的東西，就像劇本所說的，一個華麗的外表底下已被蟲蛀蝕一空。」鍾伯淵說，「人生其實也是，我們永遠努力要變成最好的樣子，其實付出很多成本，傷痛很多很多次，相信觀眾這次更能從戲裡面找到很多共鳴。」

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