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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北美館兒藝中心靜‧物 開啟物的多重想像

2025/03/22 05:30

走路草農／藝團《靜物劇場》以充氣裝置呈現靜物畫常見的描繪對象，可供大小朋友互動體驗。 （記者董柏廷攝）走路草農／藝團《靜物劇場》以充氣裝置呈現靜物畫常見的描繪對象，可供大小朋友互動體驗。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館兒童藝術教育中心（簡稱北美館兒藝中心）推出全新教育計畫「靜•物」，邀請館內策展人王瑋婷以「靜物（畫）」為核心概念，策畫展出王亮尹、吳思嶔、走路草農／藝團、邱承宏、張義雄、莫伊塞斯‧巴瑞歐斯、郭柏川、劉啟祥、賴九岑等9組藝術家作品，涵蓋繪畫、雕塑、錄像與空間裝置等多元藝術形式，其中更包含多件北美館典藏作品，透過藝術重新審視日常物件，開啟對「物」的多重想像與體驗。即日起於北美館兒藝中心登場。

北美館表示，本展透過「物與物的關係」、「時光定格」與「物的再創造」3個子題，拆解靜物畫的多重面向，引導觀眾探索藝術家如何運用構圖平衡、凝結時間與情感，並轉化日常經驗，讓尋常的靜物在嶄新視角中，展現更多未曾想像的可能。

其中，走路草農／藝團《靜物劇場》從台灣水果出發，結合荷蘭東印度公司受青花瓷文化影響後，發展出的「台夫特藍」，以台灣歷史為基礎，轉譯當今社會面對歷史、訊息與符號的狀態，並且製作約3公尺高的充氣裝置擺放於兒藝中心U型空間，透過視覺轉譯歷史、訊息與符號，邀請觀眾探索被譽為「水果王國」的台灣與受青花瓷影響發展出「台夫特藍」的荷蘭之間的關聯。

藝術家透過靜物擺設之間「物與物的關係」，巧妙營造畫面的比例與構圖，成為召喚記憶、激發想像的媒介。詳詢北美館官網。

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