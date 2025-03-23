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【藝術文化】國美館廖修平90大展 一窺藝術家多元創作與教學成就

2025/03/23 05:30

廖修平，〈吉祥〉壓克力、金箔、畫布，120×40 公分（×6），2023。（國美館提供）廖修平，〈吉祥〉壓克力、金箔、畫布，120×40 公分（×6），2023。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦的「廖修平90大展」，邀請成功大學歷史系所名譽教授蕭瓊瑞策展，以「求藝歷程」、「創作過程」、「教學與推廣」3個主題區，呈現廖修平橫跨版畫、油畫、雕塑等多元媒材創作，透過不同面向切入，引領觀眾深入了解這位戰後時期重要的資深藝術家。即日起至6月29日，在國美館101展覽室登場。

「廖修平90大展」分3大主題，以不同面向切入，呈現廖修平橫跨多元媒材的創作。（國美館提供）「廖修平90大展」分3大主題，以不同面向切入，呈現廖修平橫跨多元媒材的創作。（國美館提供）

昨（22）日開幕記者會上，策展人蕭瓊瑞表示，廖修平始終巧妙地融合「傳統」與「現代」，優遊於「入世」與「出塵」間、穿梭於「俗世」與「聖境」間，也在「真實」與「虛擬」、「華美」與「寂寞」間，予人溫馨、平和、內斂、秩序的心靈感受。

「廖修平90大展」不僅透過13個風格鮮明的創作系列精選作品，回顧廖修平長達數十年的藝術生涯，更首次公開展示他最新創作「吉慶系列」作品，展現出不斷突破自我、追求藝術極致的精神。

此外，規畫「教學與推廣」主題區，呈現其一路走來在教學推廣領域的重要影響力，廖修平善於將東方美學與現代藝術語言相結合，並在不同的藝術表現方式中，展現出濃厚文化底蘊與深邃的思想內涵，從早期「人體與風景系列」到最新「吉慶系列」作品，始終保持著強烈的個人風格與探索精神，並反映對人生、自然及精神世界的深刻反思。

廖修平自1973年起回到台灣師範大學任教，引領及培養新一代藝術家，被譽為「台灣現代版畫推手」及「版畫師傅」，出版的《版畫藝術》一書，成為許多藝術工作者的重要參考資料，促進版畫技法的普及和提升；而除了投入台灣的版畫教學，他還將藝術理念帶到中國與日本等地，始終堅持藝術的創新與傳承。

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