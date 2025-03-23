【藝術文化】陳澄波畫作將捐台南國家美術館 嘉美館：嘉義畫都力量擴散

嘉義市美術館典藏陳澄波家屬捐贈59件作品。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕文化部「台南國家美術館」籌備處本月25日將揭牌，我國知名畫家陳澄波的家屬預計捐贈珍藏的陳澄波畫作，由於陳澄波出身嘉義，網友透過臉書社群發問「怎麼不是捐給嘉義市美術館？」、「嘉義留不住嗎？」引發熱議；嘉義市立美術館回應，陳澄波作品是台灣重要資產，能留在台灣都是好事，代表嘉義市「畫都」力量擴及全台。

陳姓市民說，嘉義是陳澄波鍾愛的故鄉，嘉義市未能爭取將陳澄波的作品留在嘉義，很可惜；臺陽美術協會秘書長莊玉明則認為，日治時期台南州行政區涵蓋台南、嘉義、雲林，有陳澄波成長及創作的足跡；台南國家美術館由中央挹注資源，保存台灣前輩藝術家經典作品，陳澄波畫作將被典藏，代表陳澄波的藝術成就受國家重視，未來可增加國際能見度，嘉義鄉親與有榮焉。

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嘉美館長陳佳琦說，藝術是共享的，日本、台灣多個重要美術館都受贈及典藏陳澄波作品，鎮館之寶陳澄波畫作〈展望諸羅城〉目前借展於國立台灣博物館展出，未來嘉美館期待能與台南國家美術館合作推廣陳澄波藝術。

陳佳琦表示，陳澄波文化基金會董事長陳立栢2020年捐贈嘉美館59件畫作，有44件為陳澄波作品，2021、2022、2023年均有展出，嘉美館本月29日至5月10日也將推出「波哥的啟示：陳澄波百三講座」。

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