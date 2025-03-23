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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】嘉美館獲贈11件典藏作品 林玉山3作品亮相

2025/03/23 05:30

林玉山家屬捐贈林玉山作品〈雲龍圖〉（右）、〈竹石群雀〉（左）昨亮相。（記者王善嬿攝）林玉山家屬捐贈林玉山作品〈雲龍圖〉（右）、〈竹石群雀〉（左）昨亮相。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立美術館去年獲贈11件藝術典藏作品，昨舉辦「打開藝術之門」典藏捐贈感謝會，其中已故藝術家林玉山的家屬捐贈的〈雲龍圖〉、〈竹石群雀〉及〈小狗〉3件作品搶先亮相。

林玉山家屬捐贈林玉山作品〈竹石群雀〉（右）、〈小狗〉。（記者王善嬿攝）林玉山家屬捐贈林玉山作品〈竹石群雀〉（右）、〈小狗〉。（記者王善嬿攝）

嘉美館獲捐贈作品還有已故藝術家張義雄3件〈無題〉作品，以及曾於1932至1940年間在嘉義任教的日籍畫家安西勘市、安西勘市之子山口實、朱芾亭等藝術家作品，市長黃敏惠昨感謝藝術家的家屬、藏家的慷慨捐贈。

林玉山之子、故宮博物院前副院長林柏亭代表致詞說，嘉義市在台灣美術史占有重要地位，日治時期以來孕育許多優秀藝術家，父親生前希望嘉義市有自己的美術館，可惜美術館成立時間較晚，需要藝術家及家屬、藏家及鄉親共同支持與捐贈，讓嘉美館發展自身獨特性，在眾多美術館中展現屬於「畫都」的藝術風格與深度。

黃敏惠回憶，嘉美館從無到有走過艱難籌備過程，感謝藝術家林玉山、張義雄等人畫作，成為嘉美館典藏起點，此次捐贈的林玉山畫作〈雲龍圖〉，更是留給其子林柏亭的珍貴作品；嘉美館將持續推動藝術典藏、展覽與研究，讓珍貴作品成為市民共同擁有的文化資產，延續嘉義畫都的榮光。

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