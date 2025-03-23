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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】異性知己 免驚啦

2025/03/23 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

異性到底可不可以當知己，另一半有疑慮，那就拿出行動證明……

圖／豆寶圖／豆寶

〈心中有把尺〉抓住界線 友誼長存

文／林莉羚（新北市）

大學時，我有一個非常好的異性朋友，一起討論課題、聊生活瑣事，無話不談。當時我們都單身，純粹享受這份無負擔的友誼。

後來各自有了交往的對象，我們的關係不再像以前那樣頻繁聯絡或單獨見面，而是更注重給對方的伴侶應有的尊重。雖然少了從前的親密，但我們心裡都明白，這份友誼仍在，只是變成了另一種形式。

有一次，這位男性好友分手了，他在訊息裡提到自己的沮喪。我隔著螢幕送上幾句安慰，但沒有像以往那樣主動約他見面。不是因為不關心，而是明白，這樣的距離既是對我們友誼的保護，也是對我當下關係的負責。

如今的我們，偶爾會在群組裡互相寒暄，或是透過朋友得知彼此的近況。雖然不再像單身時那樣無所顧忌，但這段友誼在我心裡依然珍貴。界線，不是限制，而是讓關係更加平衡的基石。

男女之間有沒有純友誼？答案是肯定的。只是隨著人生階段的不同，這份友誼的樣貌也會改變，而界線的存在，正是維繫純友誼的必要條件。

〈沒人更懂我〉無話不談 唯有另一半

文／古家榕（基隆市）

「欸，如果有一天，我遇到一個『更懂我』的異性知己，你可以接受嗎？」臨睡前，我放下手機，拋出了問題。

「那代表我停止認識妳了。不然，妳怎麼會遇見『更懂妳』的人？」面對妻子的十萬個為什麼，丈夫答得毫不猶豫，「妳不是經常說，結婚就是想跟最好的朋友聊一輩子的天。如果妳有了異性知己，代表我們曾經無話不談的關係被打破了。知己只是一個果，但他為什麼出現、甚至取代我在妳心裡的地位，那才是需要探究的根源。」

「再說了，一個男生好好的，幹嘛花力氣去『懂』一個女生？」為了加強說服力，丈夫不惜甘冒大不韙，「一般男生有那個時間，都寧可拿去打手遊，選擇花在女生身上，不是想追求就是生理需求。說什麼『想當好朋友』，根本是『當不成男友』的藉口罷了。如果說男女之間一定要有純友誼，除非那位異性的性取向跟自己是同性吧？」

「有道理！」聽到最後，我滿意地縮進被窩，嗯，感覺又是跟異性知己無話不談的一天呢。

〈用行動證明〉為了避嫌 攜伴參加

文／九月愚人（台南市）

我個人是可以接受對方在認識我之前的異性朋友，因為在還沒交往前就認識的異性，表示對方真的只是朋友，比較不會擦槍走火；有另一半就必須要有絕對的邊界感，介紹朋友圈讓彼此認識，且在任何場合都不可以私下單獨出遊，若有活動都必須是團體並各自攜伴參加，大大方方公開另一半來互動，才可以真的讓對方安心。

所謂知己，就是兩人已經非常了解對方的習性，到了無話不談的地步，玩起來真的會不管三七二十一，行為舉止肆無忌憚毫無顧慮，這樣的互動難免會引發另一半的醋意，造成爭吵實在沒必要；成年人互吐心事時難免多喝兩杯，情緒跟感覺突然上頭，那就真的糟糕了，所以分寸跟邊界感真的很重要。

我也有知己是異性朋友，儘管對方是彩虹圈子，我們都會替知己維護守護對方的愛情，因為不論你的性向如何，「一男一女」的組合很容易成為別人嘴裡的點心，再來杯咖啡述說小故事，這劇情的發展就不得了了！

〈信任的重要〉感情穩定 別自亂陣腳

文／純溪（台北市）

「今晚和阿珍他們吃飯，可能會晚點回家。」是小莉她老公發來的簡訊。

阿珍是她老公的重訓教練，身材姣好、性格開朗。小莉見過幾次阿珍跟她老公，但每次聽到「阿珍」，心裡總會泛起一絲不安。她說服自己，這只是普通的師生關係，卻壓抑不了心底的酸楚。

幾次拿起手機想撥通，最終又按下掛斷。她選擇向我傾訴。「你覺得我老公和阿珍，真的只是師生嗎？」她輕聲問道。我說：「他們的關係如何，只有妳老公清楚，但關鍵是，妳信不信任他。」

這句話像一記重擊。小莉沉默了，並不是她不信任老公，而是害怕自己無法面對動搖的安全感。

過了一會兒，她點了點頭：「也許我該相信他，也該多相信自己。」最終，小莉領悟到，穩定的感情不在於消除外在變數，而是在信任中找到平衡。

畢竟，該是你的，終究會留下；不屬於你的，留也留不住。

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