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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】波士頓美術館 以約翰．威爾遜的藝術見證人性

2025/03/23 05:30

約翰．威爾遜青銅作品〈永恆存在〉。（Estate of John Wilson提供）約翰．威爾遜青銅作品〈永恆存在〉。（Estate of John Wilson提供）

文／方一在

約翰．威爾遜1975年作品〈年輕美國人〉。（Estate of John Wilson提供）約翰．威爾遜1975年作品〈年輕美國人〉。（Estate of John Wilson提供）

出生於麻州的約翰．威爾遜（John Wilson，1922-2015）是波士頓最重要的藝術家之一。這位美國藝術家是來自英屬蓋亞那移民的第2代，在1甲子創作生涯中，不斷透過藝術作品與權利剝奪、種族偏見及社會不公等現象對話。由波士頓美術館與紐約大都會博物館共同舉辦的特展「見證人性：約翰．威爾遜的藝術」（Witnessing Humanity: The Art of John Wilson）是約翰．威爾遜至今最大的展覽，透過繪畫、版畫、雕塑、插畫及書籍等110件作品，完整回顧藝術家一生經歷，並將他在做為黑人、美國人、藝術家及為人父母等不同身分下的自我探索。

約翰．威爾遜認為藝術具有能夠改變社會的影響力，並將藝術視為一種政治手腕，用來突顯黑人經歷的能見度。在他精湛繪畫技巧、重視細節、對人體敏銳觀察力下所創作的作品，往往能觸動人心並見證人性各種複雜面向。「見證人性」特展共分4個單元，第1單元反應並補足藝術史中缺乏黑人正面形象的描述，且表達他對歐洲戰爭的擔憂；第2單元展示他在墨西哥期間的創作，及對墨西哥畫家的欽佩；第3單元探討友誼、家庭，並向帶給他莫大影響的父親致敬；第4單元透過青銅雕塑傳達黑人的尊嚴與肯定，加上他為孩子及其友人所繪的彩色肖像，反映出對下一代的期許。展期即日起至6月22日。

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