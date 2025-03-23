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【藝週末．國際藝聞】第16屆沙迦雙年展 命運共同體的未來想像

2025/03/23 05:30

武玉玲2020年作品〈山林中的藤蔓〉。（沙迦藝術基金會提供）武玉玲2020年作品〈山林中的藤蔓〉。（沙迦藝術基金會提供）

文／林昱晴

當我們遷徙時，攜帶了什麼？若選擇留下，又承擔著怎樣的重擔？歲月如潮水往復，我們如何在記憶與遺忘、哀悼與新生之間，背負著過往而不致身心超載？第16屆沙迦雙年展以「承載前行」為題，將藝術轉化為集體尋路的儀式，讓你我得以回望、內省，彼此相視，於歷史與未來的夾縫間，開創堅定前行的路徑。

本屆雙年展猶如由5位女性策展人共同織構的星圖，她們的視野如光點互映，「我們如何承載家園、祖先，以及那些深植於血脈中的政治與歷史？」這不只是策展的提問，更是對藝術如何承啟生命重量的深度追索。策展團隊深信，藝術是關於變遷的書寫，一場橫跨世代、穿梭於親緣與儀式之間的探問。面對歷史的遺緒與未來的不確定性，透過駐地計畫與集體創作，讓雙年展的脈絡延展為兼容多元視角、地域與語言的敘事史詩。台灣藝術家武玉玲〈山林中的藤蔓〉號召部落女性編織共創，撫慰家園歷劫的集體創傷。約妮．斯凱爾斯〈水牛行動〉藉由晶透的玻璃，揭露浩劫的真實，以此回應1956年南澳亞馬拉林加沙漠上空升起的蘑菇雲，這場核爆試驗災難，是對土地與生命的永恆詛咒。展期即日起至6月15日。

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