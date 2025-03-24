自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 小令／蟻窩與鑰匙

2025/03/24 05:30

◎小令◎小令

◎小令

整理桌上的雜物，前陣子放上一個茶海，幾個禮拜沒使用，想調整位置，一拿起來，發現下面萬頭攢動，趕緊把天花板蓋回去；隨即跟伴侶說，剛剛發現螞蟻窩在桌上，還有不少白色的卵。

伴侶說沒關係，不用管牠們，牠們一被發現，很快就會搬走。我不相信，把茶海再次舉起來看，一樣萬頭攢動，我又蓋回天花板。

最後一次回老家，準備把鑰匙交回去。

老家是租的，一家人住了二十年，我在後面幾年搬出去，還保有鑰匙。平常，有機會經過附近或想到什麼，就直接回家，也沒有要聊什麼或做什麼。進門後，明確表達自己已經吃飽、不需要再吃了。

不說話的時候，我會一起坐在電視機前，面對同樣的方向，但發自己的呆；幸運一點的話，沙發上會有一疊剛收的衣服可以摺，廚房水槽會有碗盤可以洗，我好像還住在家裡一樣，還有熟悉的事物可以快速把自己鑲嵌進去，而不是拼錯還硬拼的一片拼圖。

我搬出家裡時，沒有留任何私人東西，原本的房間被當成儲藏室，家中用不到的雜物，或日常用品的囤積物，全往我房間塞；起初還會回房間看看，看久就知道，真的不是我的房間了，漸漸也不會回去看，看多只是更確定：不可能再回來睡了。

後期經過房間外，也只是讚歎不已，原來這間這麼能塞，堆到山高是我過往未曾挑戰的風景。逐漸增加的東西有不少是母親的烘焙器具，或鍋碗瓢盆。當我高聲問母親這些都是什麼時候買的，一一唱名物件的聲調，簡直要把房間天花板給掀開那般。此時，母親會像大頭蟻一樣搖頭晃腦衝進來，搶回我手上的東西，像護卵一樣，把器物放回只有她自己知道的原位，一邊把我罵出房間。

我沒想過茶海下方的小空間，蟻后是如何鑽進去，判斷能長久安居，於是產卵後，開始繁衍子嗣。拿起茶海的瞬間只有幾秒能判斷白色是什麼、黑色是什麼，要放回茶海時，還要小心有沒有對準一開始拿起的角度與前後。

可能蓋回去的時候，還是蓋歪了，螞蟻一定也會發現，天花板明顯位移了。

當我帶著鑰匙，走近家門，門口已經堆放許多大型家具，其中貼著一張紙條，父親的字跡寫：已通知清潔隊來收。

我沒脫鞋，走進還在清空過程的屋內，發現第一個搬空的就是我房間。我交回鑰匙，沒有多留就先走。晚上家人群組裡說有人在家外拆衣櫃門。父親說木料好，有需要就讓人拆走沒關係。

我想起蟻窩的時候，拿起茶海一看，底下空無一物。像鑰匙串少了一支鑰匙的重量感。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應