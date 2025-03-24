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【藝術文化】故宮揭密「清代天子禮物」耐人尋味 哈密瓜、櫻桃也現蹤

2025/03/24 05:30

清〈玉喜字扳指〉。（故宮提供）清〈玉喜字扳指〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕據說日本天皇三色草莓禮盒被譽為草莓界的愛馬仕，動輒上萬，跟一枚含黃金1錢的戒指相比，兩種價錢差不多，做為送禮用，一般人會喜歡收到哪一種？價值判斷可能會跟「送禮的人與收禮的人」是誰很有關係，但草莓吃完之後「就沒有了」，心裡是否難免有點遺憾呢？

清〈火鐮荷包〉。（故宮提供）清〈火鐮荷包〉。（故宮提供）

故宮新展「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」中，從皇帝賜字、御書詩文、書籍紙硯、荷包摺扇、緞匹帽袍，甚至玉扳指、瓷瓶、鼻煙壺、瑪瑙盒，乃至銀兩、銀錁（金銀鑄成的小錠）等貨幣，可說琳琅滿目。許多「禮物」只能在圖書文獻中讀到，比如牛羊馬匹、御膳食物、藥錠補品，還有被做為貢品的「哈密瓜」、「櫻桃」。

各種扳指及包裝收藏方式。（故宮提供）各種扳指及包裝收藏方式。（故宮提供）

這些「天子的禮物」被策展人分為4大單元展示，分別是「禮何處來」、「升職加薪」、「好禮降臨」與「賞罰有道」。策展人書畫文獻處研究員兼科長許媛婷表示，透過文武官員上摺謝恩的第一手史料，可一窺清代皇帝恩威並施的賞賜制度，不侷限於具體的禮品，還有加官晉爵、加銜賜號及追封誥命等，象徵榮譽與地位，其價值也往往遠勝於禮品本身。

展場設燈箱展示院藏〈清郎世寧畫阿玉錫持矛盪寇圖〉，但特別在畫中人物身上合成了本次展件的翠玉扳指、火鐮荷包等，讓觀眾具體想像如何使用天子的禮物。（故宮提供）展場設燈箱展示院藏〈清郎世寧畫阿玉錫持矛盪寇圖〉，但特別在畫中人物身上合成了本次展件的翠玉扳指、火鐮荷包等，讓觀眾具體想像如何使用天子的禮物。（故宮提供）

展覽精選皇帝賞賜的珍貴物件，從官帽裝飾的頂戴、湖綠釉翎管、粉彩瓷翎管，到清代滿族勇士隨身攜帶的火鐮荷包等。此外，現代人喜歡在大拇指戴上戒指，展現個性與時尚品味，這種套在大姆指的指環，在古代稱為韘（ㄕㄜˋ），又稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦劃傷，除有不忘滿族騎射傳統的意涵，在乾隆皇帝積極推廣與賞賜下，也帶動清代皇室貴族與官員配戴扳指的流行風潮。

清雍正朝的直隸總督駐保定府李衛，收到蘇合香1盒與御園櫻桃1簍，不僅郊外遠迎，設香案、遙望皇城叩謝恩典，還特別上奏表示獲得奇香已是殊榮，而區區一個外臣竟能品賞到宮內的鮮美櫻桃，能不感激涕零？（故宮提供）清雍正朝的直隸總督駐保定府李衛，收到蘇合香1盒與御園櫻桃1簍，不僅郊外遠迎，設香案、遙望皇城叩謝恩典，還特別上奏表示獲得奇香已是殊榮，而區區一個外臣竟能品賞到宮內的鮮美櫻桃，能不感激涕零？（故宮提供）

故宮也特別向國立歷史博物館洽借2件珍貴文物，其中，〈光緒紙質功牌〉類似今日「獎狀」，不僅是一種榮譽象徵，通常還伴隨官銜晉升或賞賜銀兩，也是另一種的升職加薪；〈御賜雙龍寶星〉則是學習自西方各國頒給「勳章」的獎勵制度，最初是為了獎勵外國使節、軍官及商人，後來也開始授予清朝官員，成為清代賞賜制度中的一環。即日起至6月8日，在故宮北院103室展出。

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