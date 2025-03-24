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【藝術文化】台北愛樂青年合唱團3/29首訪宜蘭 〈希望彌撒曲〉結合〈望春風〉

2025/03/24 05:30

台北愛樂青年合唱團「人聲壯遊」巡演將首訪宜蘭。（台北愛樂文教基金會提供）台北愛樂青年合唱團「人聲壯遊」巡演將首訪宜蘭。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂青年合唱團將於創團25週年的青年節（3月29日）首訪宜蘭演藝廳，推出年度巡演「人聲壯遊」宜蘭篇，演出匈牙利、斯洛維尼亞以及台灣當代合唱作品，包括世界首演斯洛維尼亞知名作曲暨指揮家裘比（Ambrož Čopi）譜寫的〈希望彌撒曲Missa Spei〉混聲合唱版。

台北愛樂基金會表示，音樂會將呈獻系列當代匈牙利作品，包括知名作曲家巴爾多斯（Lajos Bárdos）以拉丁文寫成的無伴奏合唱曲〈歌唱吧！〉，以及匈牙利合唱聲音的創新者之一卡萊伊（József Karai）具匈牙利舞蹈節奏風格的〈跳躍舞〉。

而由裘比譜寫的〈希望彌撒曲Missa Spei〉，是在2022年疫情中溫暖創作，在指揮家翁建民提議下，裘比將台灣經典歌曲〈望春風〉旋律融合進「羔羊經」樂章中，巧妙結合台灣文化與世界音樂，傳達對抗疫情、對世界和平的真誠祈禱。

音樂會中也將穿插多首台灣本土作品，如描繪台東縣及屏東縣之間自然生態的〈阿朗壹古道〉（詩／郭漢辰、曲／蘇屹）；陳維斌描繪宜蘭氣候特色的〈今日哪又閣咧落雨〉；還有代表台灣人堅毅個性的〈向前走〉。終曲大合唱邀請宜蘭在地蘭陽女中、羅東國中及復興國中3校合唱團，共同演唱嚴詠能詞曲、游家輔編曲的〈有一天〉。詳情可詢TixFun。

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