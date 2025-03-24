【藝術文化】「工藝入校．藝創教案」徵選啟動 最高挹注8萬元

「動手做」的工藝課程，讓學子親身感受工藝的魅力，並培養創意思維與實作能力。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動工藝文化平權，深化校園工藝教育，國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）推出「114年工藝校園扎根教案發展計畫～工藝入校．藝創教案」，即日起至4月7日開放報名，邀請全台國小、國中與高中職學校共同參與，最高將挹注錄取學校新台幣8萬元經費，盼讓學生透過「動手做」的工藝課程，親身感受工藝的魅力，並培養創意思維與實作能力。

透過校園扎根計畫深化工藝與教育的連結，推動工藝文化傳承與新世代工藝人才培育。（工藝中心提供）

工藝中心主任陳殿禮表示，工藝不僅蘊含豐富的文化內涵，更結合美學思維與實作精神，呼應教育部12年國教課綱「核心素養」的理念，強調解決問題、跨領域應用與創造力的培養。工藝中心今年以工藝「漫活SLOHAS」理念為倡議，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」為自身的生活態度，盼藉由此計畫推展工藝融入日常生活及學校教育，鼓勵學校與工藝師合作，發展具有在地文化特色的工藝教案，並實施工藝體驗教學，讓學生在親手製作的過程中，啟發創意潛能，將工藝與生活緊密結合，引領學子們體認台灣工藝之於文化傳承與永續發展的重要性。

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為支持學校推動工藝教育，工藝中心最高將挹注錄取學校新台幣8萬元經費，協助學校執行工藝課程與研發教案，包含工藝課程共備及教案共創、辦理工藝體驗課程及選辦教師增能工作坊活動等，除開發出具創意與實用性的工藝教案、讓學生透過實作感受工藝的價值與樂趣外，並將透過教師培訓等方式，提升工藝教學知能，擴大工藝教育影響力。

工藝中心盼透過該計畫深化工藝與教育的連結，推動工藝文化傳承與新世代工藝人才培育，讓工藝的記憶與技藝成為孩子們成長的養分，該計畫錄取名額有限，僅錄取25所學校。詳詢工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw）。

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