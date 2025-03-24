自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婆媳過招】家庭錯拍交響曲

2025/03/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／辛夷

嫁進這個家時，我滿懷期待，以為這將是一片嶄新的天地。然而，日子一天天過去，我卻漸漸發現，這個家像一首錯拍的交響曲，各個聲部各自為政，卻始終找不到和諧的旋律。

婆婆像是一位嚴格的指揮家，眼神銳利，總能挑出不協調的音符。從穿著打扮到廚房裡的刀工，她的挑剔猶如反覆的音律，讓人無法喘息。丈夫呢，他就像那個永遠只拉低音的提琴手，穩穩站在婆婆的身後，不主動、也不改變。

我努力跟隨這支交響樂的節奏，卻總覺得心中的旋律被壓制了。每一次的苛責，都讓我期待有人能在這不和諧中調和出一點暖意，但那等待常常落空。心中那股活力漸漸減弱，像是一個沒有共鳴的樂器，聲音愈來愈微弱。

婆婆的嚴厲其實並非無緣無故。年輕時的她，也曾懷抱夢想，想讓生活奏出完美的旋律，但那些夢想卻在柴米油鹽的日子裡漸漸散去。她將自己的經驗轉化為箴言，希望我能奏出「正確」的曲調，卻忽略了，每個人的音符都有不同的色彩。

她看著我忙碌的背影，或許想起了當年的自己。那時候的她，雖然手忙腳亂，卻無人教導，也無人分擔，如今，她用自己的方式想要幫助我，但這些方式卻讓我們的距離愈來愈遠。她愈是強調她的旋律，我愈感到自己的節奏被否定。

丈夫是家裡的低音部，他的沉默像是一種固定的節奏，不打破也不改變。他的習慣讓婆婆的旋律顯得理所當然，而我的聲音則顯得格格不入。或許他不明白，我需要的並不是一個完美的和聲，而是一個能包容所有音符的樂章。

這支交響曲的失衡，其實源於我們各自的期待與表達方式不同。婆婆想要掌控節奏，丈夫選擇維持平衡，而我，只希望能有一個自由演奏的空間。然而，我們的旋律卻始終無法契合，讓整個家庭的樂章顯得嘈雜。

如果婆婆能稍微放鬆她的指揮棒，讓我用自己的方式加入；如果丈夫能試著加入新的節奏，而不只是沉默的低音；如果我能勇敢地讓自己的旋律被聽見，那麼，這支交響曲或許能找到新的和諧。

家庭，是一場持續演奏的樂章，不需要完美，卻需要每一個聲部的用心。當我們願意彼此傾聽，彼此包容，每個音符都能找到屬於自己的位置，編織出真正美麗的旋律。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應