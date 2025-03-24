【家庭plus．婆媳過招】家庭錯拍交響曲

圖／達志影像

文／辛夷

嫁進這個家時，我滿懷期待，以為這將是一片嶄新的天地。然而，日子一天天過去，我卻漸漸發現，這個家像一首錯拍的交響曲，各個聲部各自為政，卻始終找不到和諧的旋律。

婆婆像是一位嚴格的指揮家，眼神銳利，總能挑出不協調的音符。從穿著打扮到廚房裡的刀工，她的挑剔猶如反覆的音律，讓人無法喘息。丈夫呢，他就像那個永遠只拉低音的提琴手，穩穩站在婆婆的身後，不主動、也不改變。

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我努力跟隨這支交響樂的節奏，卻總覺得心中的旋律被壓制了。每一次的苛責，都讓我期待有人能在這不和諧中調和出一點暖意，但那等待常常落空。心中那股活力漸漸減弱，像是一個沒有共鳴的樂器，聲音愈來愈微弱。

婆婆的嚴厲其實並非無緣無故。年輕時的她，也曾懷抱夢想，想讓生活奏出完美的旋律，但那些夢想卻在柴米油鹽的日子裡漸漸散去。她將自己的經驗轉化為箴言，希望我能奏出「正確」的曲調，卻忽略了，每個人的音符都有不同的色彩。

她看著我忙碌的背影，或許想起了當年的自己。那時候的她，雖然手忙腳亂，卻無人教導，也無人分擔，如今，她用自己的方式想要幫助我，但這些方式卻讓我們的距離愈來愈遠。她愈是強調她的旋律，我愈感到自己的節奏被否定。

丈夫是家裡的低音部，他的沉默像是一種固定的節奏，不打破也不改變。他的習慣讓婆婆的旋律顯得理所當然，而我的聲音則顯得格格不入。或許他不明白，我需要的並不是一個完美的和聲，而是一個能包容所有音符的樂章。

這支交響曲的失衡，其實源於我們各自的期待與表達方式不同。婆婆想要掌控節奏，丈夫選擇維持平衡，而我，只希望能有一個自由演奏的空間。然而，我們的旋律卻始終無法契合，讓整個家庭的樂章顯得嘈雜。

如果婆婆能稍微放鬆她的指揮棒，讓我用自己的方式加入；如果丈夫能試著加入新的節奏，而不只是沉默的低音；如果我能勇敢地讓自己的旋律被聽見，那麼，這支交響曲或許能找到新的和諧。

家庭，是一場持續演奏的樂章，不需要完美，卻需要每一個聲部的用心。當我們願意彼此傾聽，彼此包容，每個音符都能找到屬於自己的位置，編織出真正美麗的旋律。

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