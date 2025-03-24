【家庭plus．生活停看聽】手搖飲含糖真相

手搖飲含糖真相

文／荷好

有一次，和友人聊到手搖飲。我提到有一家店的招牌是甘蔗××，店內商品甘蔗類的單價比其他同類飲品貴20～25元，問友人：「甘蔗不就是我們平常買的砂糖嗎？」他說：「對呀！因為一般是用便宜的玉米糖漿，蔗糖成本比較高。」

重點是店家特意用甘蔗做為商品的賣點，說穿了也就是蔗糖罷了。然而，一般客人多半盲目地認為蔗糖比砂糖健康，兩者其實都是由葡萄糖與果糖連結構成的雙醣。不管是蔗糖或是高果糖玉米糖漿，都算是精緻糖類，不能說是健康的選擇，一般多採用高果糖玉米糖漿，是葡萄糖與果糖的混合物，屬於單醣。

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蔗糖在體內必須經過消化酵素，再分解為單醣才能利用；高果糖玉米糖漿則可以直接被人體利用，吸收速度比蔗糖還要快。但不論是單醣或雙醣，都能快速被人體吸收，容易使血糖快速升高，體內胰島素就會大量分泌，造成脂肪在體內快速累積，可能導致肥胖或是心血管方面的疾病。

假如你知道這杯貴參參的飲料，原以為是出自比較健康的甘蔗，其實也就是一粒粒的砂糖煮成的糖水時……你還會想多花錢買這些所謂較健康的含糖飲料嗎？

平日還是要多閱讀科普常識，別被魚目混珠。不然甘蔗提煉出的砂糖，竟成了現代人生活知識的盲點。

最終，不管是甘蔗還是玉米糖漿，無糖才是最好的選擇。

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