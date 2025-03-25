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【藝術文化】義大利國寶音樂家魯多維柯．艾奧迪4月首訪台 北高巡演精采可期

2025/03/25 05:30

魯多維柯被譽為義大利國寶級音樂家。（兩廳院提供）魯多維柯被譽為義大利國寶級音樂家。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「如果你沒聽過他的音樂，那可能只是因為你不知道那是他寫的。」看到英國《衛報》如此評論魯多維柯．艾奧迪（Ludovico Einaudi），就不難理解，為何他的音樂會還沒公布曲目，票就賣光了。這位義大利國寶級音樂家，將於4月首訪台，並於台北、高雄兩地巡演。

魯多維柯善於細膩地以音樂體現對畫面與情感的敏銳捕捉。（Renato Begnoni攝，衛武營提供）魯多維柯善於細膩地以音樂體現對畫面與情感的敏銳捕捉。（Renato Begnoni攝，衛武營提供）

1955年出生於都靈的魯多維柯，祖父路易吉（Luigi Einaudi）曾任義大利總統（1948-1955），父親朱利奧是義大利著名出版家，魯多維柯則繼承了母親的音樂天分，從孩童時期就學習鋼琴，米蘭音樂院畢業後，於1982年獲獎學金赴美參加坦格伍德音樂節（Tanglewood Music Festival），接觸到美國的極簡主義音樂。

魯多維柯自1996年發行首張鋼琴獨奏專輯《海浪》（Le Onde）後，開始受到音樂界關注，至今累積數十張專輯，常被咖啡館選為背景音樂，更是許多人冥想靜坐的必備曲目。他是串流平台史上播放次數最多的古典音樂家，累計90億次播放量，甚至超過巴赫、莫札特與貝多芬。

雖然魯多維柯的音樂之路從古典樂開始，但他自1984年起將觸角延伸至芭蕾、戲劇和電影等配樂作品，在他的配樂創作中，不難察覺他細膩地以音樂體現對畫面與情感的敏銳捕捉；奧斯卡金像獎最佳電影《游牧人生》，奧斯卡影帝安東尼．霍普金斯的《父親》、知名法語片《逆轉人生》等，都是由魯多維柯擔任配樂。

值得一提的是，魯多維柯於2016年受綠色和平組織委託，特地在北極的人造浮冰平台設置鋼琴演奏《北極輓歌》（Elegy for the Arctic），影片中琴聲交錯海鳥悲鳴和冰川消融聲響，在雪白的遼闊世界，音樂顯得空靈蒼茫，悲嘆著全球暖化下逐漸消逝的北極生態圈，影片上傳YouTube後，至今已累積2,200多萬觀看次數。

2019年的《散策七日》（Seven Days Walking）源自冬日山間漫步的靈感，共7張專輯，儘管隨之而來的疫情讓他的世界巡演暫停，其中曲目卻成為《游牧人生》與《父親》的配樂。2021年夏天，魯多維柯的音樂回歸自然，在國家公園、自然保護區、溪谷、湖泊和原始的山地草原中舉行了11場音樂會；而在封城期間，他感受到無聲的世界與時間的停滯，因此，2022年推出鋼琴專輯《水世界》（Underwater），讓音樂回歸與觀眾更純粹的情感交流。

雖然音樂會沒有公布曲目，但魯多維柯的亞洲巡演團隊還包括小提琴、中提琴、大提琴、電子樂、打擊樂、手風琴等，可以預見音樂會的豐富性。4月4日在台北國家音樂廳，5日在高雄衛武營演出。

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