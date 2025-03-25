【藝術文化】布拉瑞揚《我．我們》第二部曲 演繹排灣壯年生命態度

國家文藝獎主布拉瑞揚（右2起）攜金曲歌后阿爆、視覺藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆、歌手Kivi等人，合作推出《我．我們》第二部曲。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第22屆國家文藝獎得主布拉瑞揚．帕格勒法攜手金曲歌后阿爆及視覺藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆，推出《我．我們》第二部曲。排灣族編舞家布拉瑞揚以排灣文化規畫《我．我們》三部曲，展現排灣族人的生命旅程，繼2023年的第一部曲之後，第二部曲描繪的是壯年階段，以雙人舞編排展現壯年世代的沉穩豐厚，搭配原住民歌手歌聲展現舞者動態，3月28日至30日將在台中國家歌劇院中劇院演出3場。

《我．我們》第二部曲音樂中加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi吟唱。（記者蘇孟娟攝）

布拉瑞揚以原住民文化探源採掘，陸續創作與布農族、阿美族、泰雅族有關的作品，他說，進入50歲之後，想到生命無常，擔心再不做排灣的作品，以後可能沒機會，於是與阿爆和磊勒丹合作呈現排灣的人生旅程三階段，《我．我們》就是他首度面對自身排灣文化規畫的三部曲。

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布拉瑞揚說，第一部曲講述的是年輕階段，而第二部曲則是壯年階段，一切都從腦、從心智出發，鎖定35歲到55歲階段，置身人生旅程中間，是維持平衡的重要力量；他說，舞團成立以來，舞作多半是從個人出發，這是第一次有雙人舞；雙人舞最重要的是要跟別人產生關係，對舞者們來說是新的嘗試，另加入歌聲，讓舞者身體產生動能，彷彿靈魂被喚起。

協助呈現音樂的阿爆說，有別於第一部曲很張揚奔放、快速的節奏，第二部曲進入壯年，帶點矛盾、和緩、力不從心但又很想奮力振作的氛圍，此外，還加入曾入圍金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的歌手Kivi的吟唱，並邀請取樣採集聲響設計林志龍，為舞者建立專屬的「音效」。

舞台設計王孟超則設計了一大片蓋滿舞台的布，隨著8個吊點升降，如同山巒高低起伏，布面上有磊勒丹以古拙筆法繪製的人身形，表達身體的協調及睿智的意象。詳詢OPENTIX。

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