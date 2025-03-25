【藝術文化】關注亞洲獨立藝術空間多元樣貌 國際論壇4月登場

「亞洲獨立藝術空間歷史與檔案」國際論壇4月11日至13日在C-LAB登場。（亞洲藝術文獻庫提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部、亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive, AAA）及台灣當代文化實驗場（C-LAB）共同主辦的「亞洲獨立藝術空間歷史與檔案」國際論壇，邀請國內外近20位國際藝術機構代表、策展人、學者及藝術家，透過不同地區藝術空間的經驗，啟發對亞洲獨立藝術空間史的新視野，將於4月11日至13日在C-LAB登場，即日起開放線上報名。

文化部表示，論壇奠基於文化部與亞洲藝術文獻庫2022至2025年合作推動的「台灣獨立藝術空間檔案」研究計畫，關注獨立藝術空間與體制間的動態關係及生態網絡，進一步勾勒亞洲藝術場域的多元樣貌。

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論壇將圍繞3大核心議題展開討論：為何需要「獨立」？怎樣的「藝術」？如何創造「空間」？透過這些議題，鼓勵藝術工作者與研究者探討獨立藝術空間在亞洲藝術生態中的角色與影響。議程包括4場主題發表與1場圓桌會議，探討獨立藝術空間如何在體制縫隙中運作，其中4月13日的圓桌會議將進一步討論獨立藝術空間的歷史檔案建構，以及自主檔案的方法、視角與未來發展。

此外，為深化論壇討論，更與藝術家林煌迪等人合作策畫「檔案／現成物」展覽，將於3月29日開幕，展期至4月13日，展覽延續台南「文賢油漆工程行異地保存計畫」，試圖重構文賢油漆工程行的歷史及空間敘事，並探問藝術檔案如何透過藝術方法進行生產、保存與再現。詳詢文化部官網。

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