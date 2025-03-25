【自由副刊】 劉大芸／離開地球、又回到地球 － 讀齋藤陽道《感動、》

◎劉大芸

◎劉大芸

前陣子我偶然得到一本攝影集，是齋藤陽道的《感動、》。我翻開書，裡面的照片兩兩成對，有一個組對頁的左側是一頭偶蹄目動物在森林中緩緩朝鏡頭走來，右側是一個男人面向森林轉身回望。男人的面部畸形，形似幼鹿，我不知道牠的學名，卻認知到他們屬於同一族類。那一瞬間，我感受到一股壓倒性的寂靜，像是某種重大現象正在發生，除了它以外的一切都先暫停。一開始我很困惑，不知道這種感覺從何而來。直到我從齋藤陽道的訪談裡理解到他具有先天性耳聾，一切突然變得那麼明瞭：他將自己無法聽見的聲音拍攝下來。我聽到的並非寂靜，而是一段聲響連續兩次跨越物理邊界，離開地球、又回到地球。我看到的是一個從未有人聽過，也從未有人發出過的聲音。●

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