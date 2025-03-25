自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 劉大芸／離開地球、又回到地球 － 讀齋藤陽道《感動、》

2025/03/25 05:30

◎劉大芸◎劉大芸

◎劉大芸

前陣子我偶然得到一本攝影集，是齋藤陽道的《感動、》。我翻開書，裡面的照片兩兩成對，有一個組對頁的左側是一頭偶蹄目動物在森林中緩緩朝鏡頭走來，右側是一個男人面向森林轉身回望。男人的面部畸形，形似幼鹿，我不知道牠的學名，卻認知到他們屬於同一族類。那一瞬間，我感受到一股壓倒性的寂靜，像是某種重大現象正在發生，除了它以外的一切都先暫停。一開始我很困惑，不知道這種感覺從何而來。直到我從齋藤陽道的訪談裡理解到他具有先天性耳聾，一切突然變得那麼明瞭：他將自己無法聽見的聲音拍攝下來。我聽到的並非寂靜，而是一段聲響連續兩次跨越物理邊界，離開地球、又回到地球。我看到的是一個從未有人聽過，也從未有人發出過的聲音。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應