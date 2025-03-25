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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】功德心 道德基礎

2025/03/25 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蕭福松

公園裡，一群學生正在打籃球，一旁榕樹下，幾個老先生圍著石桌泡茶聊天。打完球，學生要回家，有的把飲料罐留在石椅上，有的邊走邊喝，喝完隨手把飲料罐往草叢裡扔。

有位老先生看了，大聲喊：「少年耶，飲料罐別亂丟。」學生不理會。老先生火了，提高嗓門喊：「老師沒教你們不要亂丟垃圾嗎？」這時其中一個回嗆：「要你管，怎樣啦。」

老先生聽了，氣怫怫要上前教訓，其他老人忙勸止：「別管閒事，現在年輕人不受教，你講也是白講，算了吧！」

十字路口，一輛準備右轉的汽車駕駛緊盯號誌燈，好不容易紅燈變綠燈，正要轉彎，一個邊走邊滑手機的女高中生慢條斯理地走在斑馬線上。眼看綠燈又要變紅燈，駕駛情急之下按喇叭催促，女孩停下腳步，瞪著他大聲說：「你不知道行人最大。」

這種情景隨處可見，如果連「不要亂丟垃圾」、「走路不要滑手機」這種基本公德心小事也要旁人提醒，則其他在公共場所大聲喧譁嬉鬧，就更不用說了。每次看到清潔員穿梭在車陣中撿垃圾，很替他們的安全擔心，心想，假使大家不亂丟垃圾、菸蒂，或許他們就不用那麼辛苦。

公德心是一個人在外的「得體行為」表現，體現家庭教養和個人修養。培養公德心也不難，就是教導孩子自重自律、守法守紀，也就是不造成別人困擾的公民素養，又以「自覺心」為要。自覺心是一種「不需人提醒」的道德覺知，講求反躬自省、自動自發，不需別人提醒，就能表現出「良好素質」的適當行為。

有一年到德國訪問，清晨到河邊觀賞黑天鵝，返程經一路口，看到一輛車駛來，眾人便放慢腳步，想讓車子先過。車子在距離我們約20公尺處停住，駕駛比了個please手勢，示意我們先行，當地沒有紅綠燈，清晨也無車輛，但駕駛看到行人就自動停讓，讓參訪的我們由衷佩服德國教育的成功。

德國把宗教教義與道德理想融入生活教育中，從小教導孩子要誠實負責、守法自律並幫忙做家事，特別強調「不需人提醒的自覺」。他們認為人的「基本素養」具備了，就不容易犯錯，社會也不用付出很大的成本。

一名留學生和德國友人到河邊散步，兩個十一、二歲男孩在釣魚。德國友人上前問：「有沒有帶釣魚證？」男孩趕緊掏出釣魚證。又問：「有沒有帶尺？」男孩又拿出尺來。德國友人說：「好，你們繼續釣魚。」留學生問：「是你親戚或朋友的孩子？」友人回：「不是。」 又問：「你認識他們？」友人搖頭說：「不認識。」「那你為什麼要多管閒事？」留學生不解問。友人說：「在德國，教育孩子是每個成年人的責任。」

德國人勇於承擔社會責任，所以別人的孩子也管。而孩子因從小就養成「不需人提醒的自覺」的道德認知，所以即使在無人看管情況下，仍能守法自律，做一個對上帝誠實，也對自己誠實的人。

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