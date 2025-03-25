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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】林投樹 默默守護海防

2025/03/25 05:30

林投果為聚合果，需用刀具撬開，一顆顆取出核果，相當費工。清甜林投果汁，也是綠島、蘭嶼的特產。林投果為聚合果，需用刀具撬開，一顆顆取出核果，相當費工。清甜林投果汁，也是綠島、蘭嶼的特產。

文、圖／蔡以倫

林投常見於海岸、沙礫石地，抗風旱與鹽害。林投常見於海岸、沙礫石地，抗風旱與鹽害。

海岸坡地，林投樹隨處可見。葉片肥厚帶刺，讓人敬畏。不少人聽過「林投姐」厲鬼傳說，卻鮮少知道，140年前滬尾戰役，帶刺的林投樹海，默默守護海防，阻擋法軍登陸淡水。

林投屬露兜樹科，在台灣、東南亞與太平洋地區廣泛分布。常見於海岸、沙礫石地，抗風旱與鹽害。高可達3公尺以上，有氣根協助抓地，夏季枝頭林投果由綠轉黃，形似鳳梨，但質地堅硬無法直接食用。

林投果為聚合果，需用刀具撬開，一顆顆取出核果，相當費工。清洗後熬煮3小時，才能得到消暑退火的清甜林投果汁，也是綠島、蘭嶼的特產。種子輕巧，海漂落地生湠，如今環太平洋海島都有分布，傳播力驚人。

南部早期流傳「林投姐」鄉野傳說，女性被辜負，在海邊林投樹上結束生命。因鄉民常見紅衣女子現身，驚嚇之餘，立廟祭祀。故事被改拍成影視作品，都市人即便不識林投，對林投姐厲鬼傳奇竟耳熟能詳。

淡海沙崙海域，自古岸坡即有林投、黃槿等樹種，日治時代引進木麻黃，三者構築成今日防風林風貌。1884年，法軍發動「滬尾戰役」，強行登陸淡水受阻，林投樹武裝待命，竟無聲扮演阻敵利器。

戰後法軍將領回憶，沙崙海岸「金針木耳林」，叢聚竄生，妨礙視野，影響團隊行動，易守難攻，是戰場噩夢。金針即是全身帶刺的林投，木耳則指盤根錯節、葉片茂密的黃槿。金針木耳將法軍困圍沼澤，施展不開。

植物總能承載故事與回憶。同樣是林投，在南部，它被賦予哀怨與詛咒的意象；在淡水，它則成為堅守海疆的無名戰士。下次走在海邊，目光落在這株帶刺的林投樹上，腦海中會浮現哪個故事呢？（作者為淡水香草街屋主人）

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