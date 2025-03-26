【藝術文化】南國美籌備處揭牌 前輩藝術家作品捐贈典藏 福爾摩沙時代展開展

台南國家美術館揭牌。（文化部提供）

〔記者洪瑞琴、凌美雪／綜合報導〕由原南美館2館無償移撥給中央成立的「台南國家美術館」（簡稱南國美），特別選在昨（25）日美術節舉辦籌備處揭牌典禮，為此，多位台灣前輩畫家家屬同時出席並簽署作品捐贈意向書，做為迎接這個台灣首座近現代美術館的大禮；而南國美籌備處的首檔大展「福爾摩沙時代」，也於昨天正式揭幕，來自全國各地的文化界人士，共同見證了這個台灣美術史的重大里程碑。

「台南國家美術館」籌備處揭牌典禮暨福爾摩沙時代大展開幕式昨日登場，文化部長李遠（前排右5）、台南市長黃偉哲（後排右6）等人一起合影。（記者洪瑞琴攝）

文化部長李遠親自出席揭牌儀式，提到去年他陪著黃土水作品《甘露水》回到母校東京藝術大學，看見同時展出的同時期師生作品及其他前後期留學東京藝術大學的台灣留學生，包括陳澄波、李梅樹、李石樵、郭柏川、顏水龍、陳植棋等自畫像。仰望這些在台灣美術史上藝術家年輕時充滿自信的模樣，彷彿回到100年前，看見他們彼此扶持、鼓勵，希望在被日本殖民統治時代，一定要有志氣，走出自己的路。

請繼續往下閱讀...

福爾摩沙時代展展出黃土水作品《甘露水》。（記者洪瑞琴攝）

李遠說，我們選擇自由民主的體制，人民可以當家作主，可以用自己的方式詮釋我們的歷史、藝術史，現在，不管別人如何稱呼我們，是台灣、是中華民國台灣，還是中華民國，「我們絕不會低人一等」，感謝所有願意把前輩藝術家最珍貴的作品捐給國家的家屬們。雖然今年文化部改造首府大學做為保存捐贈作品聯合庫房的1億元預算被全數刪除，但這和100年來台灣在歷史上所受到的不平等對待，以及前輩藝術家所遭受的苦難比起來，這樣的挫折不算什麼，因為台灣的曙光已經來了。

台南市長黃偉哲表示，台南市美術館2館是賴清德總統擔任台南市長期間，突破萬難自籌大部分經費建造而成，現在已成為台南的重要地標，藉由台南國家美術館籌備處成立，讓台南以及台灣藝術更加發揚光大。

陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春、蒲浩明等前輩藝術家家屬，昨日在眾人見證下，由家屬代表共同簽署捐贈典藏意向書，表達對國家成立台南國家美術館的支持，期盼未來由國家保存、研究及常態展示台灣美術史重要美術資產。

至於福爾摩沙時代大展，共展出158位台灣藝術家、逾200件從日治至戰後初期的作品，策展人白適銘表示，福爾摩沙時代是黃土水1922年提出的願景。此次大規模展出很多前輩藝術家作品，既是台灣美術歷史的縮影，也見證該時期藝術家的創新精神與對當時社會的深刻反思。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法