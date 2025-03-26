【藝術文化】音樂家馬水龍逝世10週年 紀念活動3月底起跑

傳藝中心主任陳悅宜（左5）、馬水龍夫人許子珍（左6）、邱再興文教基金會創辦人邱再興（左3）、北藝大前校長暨特聘教授朱宗慶（右6）等人皆到場支持系列活動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為紀念音樂家馬水龍逝世10週年，傳藝中心台灣音樂館攜手國家圖書館、國家交響樂團（NSO）、衛武營及台北藝術大學，自3月27日起至12月7日舉辦紀念活動，包含專場音樂會、紀念特展等系列活動，串聯北、高兩地，呈現馬水龍一生的音樂藝術成就。

傳藝中心主任陳悅宜表示，本次活動由馬水龍家屬和北藝大音樂系教授顏綠芬擔任總策畫，呈現馬水龍作曲的多元風格，以及對故鄉與土地的深情，透過演出與策展，讓更多世代的觀眾聆聽並接觸到他的作品。

請繼續往下閱讀...

顏綠芬說明，活動分為3大主軸：「專場音樂會」、「特展」以及「北藝大系列活動」。3月28日將由北藝大「樂韻關渡系列音樂會」率先開跑，以馬水龍不同編制的作品貫穿主題。5月11日在國家兩廳院登場的是「《看見音樂 聽見畫》室內樂專場音樂會」，讓觀眾感受馬水龍音樂作品的多元風格與豐富性。

9月11日國家音樂廳接續舉行「《孕育於山海之間》大型管弦樂音樂會」，演出馬水龍創作中期著名代表作《梆笛協奏曲》及《孔雀東南飛》管弦樂曲，創作後期代表作《關渡狂想曲》鋼琴與管弦樂及《無形的神殿》男聲合唱與管弦樂等。11月2日「《故鄉風情畫》音樂會」於台灣戲曲中心大表演廳登場，精選馬水龍鋼琴與合唱作品，包含鋼琴獨奏作品《臺灣組曲》、《雨港素描》與《關渡素描》，以及合唱作品《臺灣歌謠合唱曲集》，及特殊編制的舞劇音樂《竇娥冤》，結合嗩吶及傳統打擊樂器，帶來多元音樂風貌。

特展部分，9月起將在國家圖書館展出「馬水龍紀念特展」，展期自9月10日至10月15日，展出馬水龍珍貴手稿及畫作；11月移師高雄衛武營藝術迴廊，展期自11月7日至12月7日。在12月7日於衛武營以「《孕育於山海之間》大型管弦樂音樂會」為系列活動畫下句點。詳詢Opentix網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法