【藝術文化】黃凱珉北高獻演小提琴經典名曲

台裔美籍小提琴家黃凱珉將展開北、高巡演。（鴻宇國際藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾獲美國「印第安納波利斯國際小提琴大賽」首獎的台裔美籍小提琴家黃凱珉（Sirena Huang），將於3月底在北、高舉辦獨奏會，主辦鴻宇國際藝術表示，黃凱珉將攜手長年合作的鋼琴家陳致宜，用絕佳默契呈獻多首精采曲目。

從小就展現音樂天分的黃凱珉，求學歷程獲獎無數，標誌性大獎包括2009年15歲時獲第6屆國際柴可夫斯基青少年音樂大賽第1名，以及2022年的美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌，並取得之後4年由主辦單位安排專屬經紀人打理音樂事業，包括即將於4月26日在紐約卡內基音樂廳Zankel廳舉行的獨奏會，3月底在台灣的2場音樂會，曲目大致相同，可說是暖身搶先聽。

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黃凱珉將呈獻多樣曲風的經典小提琴名曲，如史特拉溫斯基《義大利組曲》、普浪克《奏鳴曲為小提琴與鋼琴》、貝多芬《D大調第1號奏鳴曲為小提琴與鋼琴》、科爾里奇-泰勒．帕金森《藍調曲式》、山繆爾．科爾里奇-泰勒《深河（莫德．鮑威爾為小提琴與鋼琴改編）》，以及易薩伊《圓舞曲式隨想曲》改編自聖桑第6號圓舞曲形式的練習曲等作品。

黃凱珉表示，這些跨越不同樂派、不同風格與不同型式的曲目，都是影響她音樂生涯養成的重要作品，也是對這些偉大作曲家的致敬。3月29日在台北國家音樂廳、31日在高雄衛武營表演廳演出，詳詢OPENTIX。

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