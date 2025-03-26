自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】黃凱珉北高獻演小提琴經典名曲

2025/03/26 05:30

台裔美籍小提琴家黃凱珉將展開北、高巡演。（鴻宇國際藝術提供）台裔美籍小提琴家黃凱珉將展開北、高巡演。（鴻宇國際藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾獲美國「印第安納波利斯國際小提琴大賽」首獎的台裔美籍小提琴家黃凱珉（Sirena Huang），將於3月底在北、高舉辦獨奏會，主辦鴻宇國際藝術表示，黃凱珉將攜手長年合作的鋼琴家陳致宜，用絕佳默契呈獻多首精采曲目。

從小就展現音樂天分的黃凱珉，求學歷程獲獎無數，標誌性大獎包括2009年15歲時獲第6屆國際柴可夫斯基青少年音樂大賽第1名，以及2022年的美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌，並取得之後4年由主辦單位安排專屬經紀人打理音樂事業，包括即將於4月26日在紐約卡內基音樂廳Zankel廳舉行的獨奏會，3月底在台灣的2場音樂會，曲目大致相同，可說是暖身搶先聽。

黃凱珉將呈獻多樣曲風的經典小提琴名曲，如史特拉溫斯基《義大利組曲》、普浪克《奏鳴曲為小提琴與鋼琴》、貝多芬《D大調第1號奏鳴曲為小提琴與鋼琴》、科爾里奇-泰勒．帕金森《藍調曲式》、山繆爾．科爾里奇-泰勒《深河（莫德．鮑威爾為小提琴與鋼琴改編）》，以及易薩伊《圓舞曲式隨想曲》改編自聖桑第6號圓舞曲形式的練習曲等作品。

黃凱珉表示，這些跨越不同樂派、不同風格與不同型式的曲目，都是影響她音樂生涯養成的重要作品，也是對這些偉大作曲家的致敬。3月29日在台北國家音樂廳、31日在高雄衛武營表演廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應