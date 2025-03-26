【自由副刊】 陸穎魚／我預約了一個夢

◎陸穎魚

◎陸穎魚

早上八點，雙腳準時踏在白色櫃檯報到，眼睛確認好貼紙上的姓名正確，就可以搭電梯上樓。天使已在床邊等我，她說先把內衣褲脫掉，換上專用睡衣。被畫上記號的左手，穿過那件薄如蝴蝶羽翼的長袍，我知道牠將要帶我去飛。這裡的時間比現實世界慢且冷，周圍聲音被無限放大彷彿要失去隱私，而我缺水的聲音變得乾燥。每次天使問我叫什麼名字，我都好像在跟一個不太熟悉的自己告別。至少三次，天使終於相信我是我，才在我的背面貼上偷聽器，她說要聽聽凡人靈魂的祕密。

卟卟卟，卟卟卟，我聽到來自外太空的訊號，隨著天使逐漸細聲說，用二號，她的臉很小，一陣花香撲鼻而來，我就變成蝴蝶飛走了。醒來，夢的餘韻讓身體疼痛，我下意識摸摸心臟附近口袋，那個小東西不見了，難道被天使偷走了？●

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