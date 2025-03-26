【家庭plus．全球觀測站】英家長會玄機重重

圖／達志影像

文／ 駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國的家長會原稱是「家長晚會（Parent Evening）」，因為通常是在午後至傍晚舉行。過去印刷書面的時代，老師會發時間表給學生帶回家給家長填，之後安排好見面時間再通知家長。現在的網路時代，則要求父母或監護人上網選定時間，如果有異動再通知家長。

英國中小學分3期，從9月入學開始到隔年的7月底結束，以耶誕跟復活兩大節來分隔成秋、春、夏3期。學期中通常有兩次家長會，要求至少一名家長或監護人出席。第一次的家長會通常在秋期，用意是讓家長明白孩子入學來的適應情形。第二次家長會在夏期末，這是讓家長知道孩子一年來的就學表現，並擬定來年的期待與計畫。

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家長在會中問的通常是孩子「是否趕上同齡的進度」、「課堂上的參與狀況」、「與同學相處如何」、「我在家能做什麼來幫助孩子」等等。藉此明白孩子在學校的表現。

〈內容探究〉親師懇談 先說好聽話

英國家長會要對家長報告的內容原則上是有內規與形式的。由於英國小學一般沒有發布成績，在分享學習目標、程度和進度時，最高評價是「超越或高於預期」，其次是「合乎期望」，最後就是「低於或正朝向與年齡相符的期望前進」。

固定的對話會集中在老師授課內容、孩子的學習表現、優缺點與最後讓家長發問。老師一般多以稱讚孩子的長處開場，好讓家長放鬆、微笑地進入主題。有媽媽就曾說，英國老師真是擅長找出學生的長處，我第一次參加英國家長會時，也對老師的開場讚辭頗為驚訝，只好問老師：「真的是在講我的小孩嗎？」

英國學校要求老師多使用正面形容詞，避免負面評論以免家長不滿。於是老師的說詞都另藏玄機，家長必須推敲出詞中含意。像是孩子課堂過動不專心，老師會說這孩子「精力充沛充滿活力」；沒達到預期的說法是，這孩子「有潛力，只要再努力點就能顯出能力」；不能承受壓力的可能被說成是「有點敏感」；在課堂上從沒反應的說法，則是「太害羞，我們希望多聽到他的聲音」。

〈幕後玄機〉父母離異 校方隨時應變

英國中小學的家長會玄機不少，校方跟家長各有守則較勁對陣。有一次聽到學校老師竊竊私語，交代助教去另外一個路口引開某個學生的家長，免得正在打離婚官司的兩個死對頭碰上，產生衝突。

某些特殊狀況的家庭因為父母離異或被褫奪親權，離異兩方或生父母與養父母方都想參加家長會，因曾經同時撞上而大打出手，校方學乖了，在下一年會特別安排不同時間或出入口好隔開他們。問題是學校的努力有時還是會被想鬧事的父母破局，沒有預算請保全的校方，會在家長會前的校內會議中，提出可能肇事的問題家長，讓員工有心理準備隨時應變。

也曾有個小學生因沒有父親，只有女同性戀的兩位媽媽，學校因此交代員工別在孩子跟母親們面前談父親。結果隔年同性戀媽媽分手後，又各自組成新家庭，這孩子變成有4個媽要參加家長會，學校因此特別安排兩個時間，好讓所有的媽媽們都能參與孩子的成長，也讓分手的兩方不會碰到面。

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