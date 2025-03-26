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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】給老母親的情詩

2025/03/26 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

剛認識陳百忠時，他是作曲家，唐山樂集的創辦人，作品長笛五重奏〈情詩〉如綿綿情話。

後來，他因緣際會投入佛學，籌設卡廬博物館，蒐集豐富的佛像和唐卡，也常以佛學契心。最近聯絡他，才知他為老母親的疾病操煩，已無暇旁顧。一名佛學家也是人子，也是要成為年邁雙親的照顧者，在人子的責任間，他所學所思的佛法，如何產生觀照？

陳百忠寫著，急診室待的次數愈多，愈能體會生命如風中殘燭，隨時可能熄滅，不管男女老少。他說，其實，不用奢求太多，活著就是幸福，健康就是快樂。

「上午朋友發來唐卡圖片問我內容，我說是長壽三尊，白度母（七眼）、長壽佛（紅色）、尊勝佛母（3面8臂），分別是長壽佛的身、語、意。想長壽，身體要健康（白度母），少煩惱（長壽佛），保持正念（尊勝佛母）。」於是，陳百忠將一幅長壽佛放在母親病床邊。

當我們年紀漸長，進入自己的老年期，時代的改變如少子化和超高齡社會，讓許多人仍得望著上頭，變成超年邁老父母的照顧者。那是負擔，或者說是責任吧。我開始思索陳百忠所寫長壽三尊。

老母親邁入85大關後，自己有病痛，請了看護，也常要打電話找子女講話，我們幾個兄妹，各自有著慢性病，還得要母親一路關懷，也許她這一輩子從未放下。她是多煩惱的人，晚上要吃藥才能入眠，我勸她少點煩惱吧，都這個歲數了，但我的慢性病和兒子的自閉症，永遠放她的心上。我常常為自己的病憂愁不快樂，有時她聽見我的抱怨，勸我「保持正念」，「活一天，就要快樂地過一天，病痛啊，隨它而去吧。」是的，媽媽，我應該要聽妳的話。

母親生日時，我生平首度去買了花，買了一張卡片要請大家簽名留話。這輩子，都是媽媽在給我東西，我在文具店選購，店員說：「我們只有給情人的卡片喔。」我想起陳百忠，好的，就當作是給老母親的情詩。

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