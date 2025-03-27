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【藝術文化】文化部宣布國台交新任團長 音樂家歐陽慧剛接重任

2025/03/27 05:30

新任國台交團長將由知名小提琴家及指揮歐陽慧剛擔任。（文化部提供）新任國台交團長將由知名小提琴家及指揮歐陽慧剛擔任。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團原任團長劉玄詠轉任我國駐奧地利大使後，文化部於昨（26）日宣布，將由歐陽慧剛接任團長職，並於4月1日交接。文化部長李遠表示，歐陽慧剛是知名小提琴家及指揮，相信國台交未來不僅能持續擴大國內古典音樂視野，同時也能走向國際。

文化部說明，歐陽慧剛現任實踐大學音樂系教授暨交響樂團指揮；曾任實踐大學教務長、博雅學部主任、音樂系主任；曾受邀於德國巴伐利亞符茲堡交響樂團、喬治亞州立大學管樂團及我國眾多樂團擔任指揮或小提琴演出。歐陽慧剛更致力於推展華人作曲家作品，曾指揮首演台灣前輩作曲家郭芝苑歌劇作品〈許仙與白娘娘〉及〈台灣吉慶序曲〉等；曾應邀赴歐洲巡迴，首演台灣作曲家蕭泰然小提琴協奏曲，以及參加於巴黎舉行的紀念法國作曲家梅湘百歲冥誕音樂會等。

李遠表示，歐陽慧剛是白色恐怖受難者歐陽劍華、張常美之子，張常美除支持歐陽劍華以筆揚名海外，也培育4個孩子投入學術、音樂、舞蹈等專業領域。歐陽慧剛便是在這樣的文化藝術書香之家，一路成為知名的音樂家、教育家。相信以他的學術、專業養成及國內外音樂交流經驗，一定能帶領國台交成為讓世界看見台灣古典音樂實力的關鍵角色。

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