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【藝術文化】第3屆桃源國際藝術獎揭曉 《紅鷹 桑摩拉哥》奪首獎

2025/03/27 05:30

首獎作品《紅鷹 桑摩拉哥：他的故事裡再無英雄》，以泰拳運動為基礎，透過3頻道錄像作品，探討「英雄」形象的建構。（記者董柏廷攝）首獎作品《紅鷹 桑摩拉哥：他的故事裡再無英雄》，以泰拳運動為基礎，透過3頻道錄像作品，探討「英雄」形象的建構。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷、謝武雄／綜合報導〕由桃園市立美術館辦理的「桃源國際藝術獎」，今年邁入第3屆，共有來自83個國家、1,161組藝術家投件，最後有11件作品入圍，經國際評審團評選，昨（26）日頒獎典禮現場揭曉得獎名單。首獎「桃創獎」由泰國朱拉亞農．西里彭、卡薩馬彭．薩恩蘇拉坦、阿金．通永功、格隆蓬．朗卡賓等4人團體以《紅鷹 桑摩拉哥：他的故事裡再無英雄》摘冠，可獲60萬元獎金；來自台灣創作雙人組「太認真」（佘文瑛＋郭柏俞）以《像魚一樣睡覺》獲頒「遊藝獎」及國外遊歷觀摩經費35萬元補助；另有「優選獎」3名，分別為美國藝術家凱文．科爾科蘭和豪爾赫．巴赫曼《克制的祈聲（編碼）》、馬來西亞藝術家李迪權的《雞教》、日本藝術團體couch（宮崎大樹＋淺尾怜子）的《寓言的寓言〈野貓〉》，各組可獲獎金20萬元。

遊藝獎作品《像魚一樣睡覺》以拾得物與裝置，結合田野研究，勾勒出移工文化。（記者董柏廷攝）遊藝獎作品《像魚一樣睡覺》以拾得物與裝置，結合田野研究，勾勒出移工文化。（記者董柏廷攝）

首獎作品《紅鷹 桑摩拉哥：他的故事裡再無英雄》以泰拳運動為底，透過身體表演及影像創作，觸及泰國泛文化潮流中「英雄」形象建構及其意識形態的潛移默化。評審團主席魯本．基漢認為：「這是一件巧妙融合了紀錄片、文獻，以及表演性手法的作品，同時兼具藝術性與民族誌的特質，並以超越紀錄片的形式引起觀眾的共鳴。」

遊藝獎作品《像魚一樣睡覺》以海廢物及相關拾得物作為媒材，運用印尼漁工的建築技術，將展場打造成一處臨時的心靈居所，悄然回應全球移工面臨的危機。

「第3屆桃源國際藝術獎」入圍的11件作品，自即日起至5月18日於桃園展演中心展出。詳詢桃美館官網。

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