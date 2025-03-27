【藝術文化】巴拉娜斯「樂影畫音」音樂會 古典與電影配樂跨界對話

來自拉脫維亞的小提琴家克莉絲汀‧巴拉娜斯首度來台舉辦音樂會。（國台交提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新象藝術主辦的「樂影畫音」音樂會，邀請拉脫維亞小提琴家克莉絲汀．巴拉娜斯（Kristīne Balanas）首度在台舉行音樂會，並與由華裔指揮洪毅全領軍的國台交NTSO，以浪漫時期為經、電影配樂為緯，在嚴肅與通俗中玩味音樂的層次變化。今（27）日於台北國家音樂廳登場。

巴拉娜斯原是一位街頭音樂家和搖滾歌手，以優異成績畢業於英國皇家音樂學院，後來轉往德國柏林音樂學院深造，2017年勇奪ARD慕尼黑音樂大賽季軍，2018年登上美國卡內基音樂廳於世界樂壇嶄露頭角，迄今已是世界級當紅小提琴家，聞名歐陸與國際樂壇，包括柏林愛樂、倫敦愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團等首屈一指管弦樂團爭相邀約。

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新加坡指揮家洪毅全是全球古典音樂圈極具影響力的音樂家之一，擅長從巴洛克到現代的廣泛曲目，作曲家的背景更讓他在各時期曲目的詮釋上獲得高度讚譽。近期，洪毅全與倫敦愛樂、法國廣播愛樂等歐洲知名樂團合作，在亞太地區則與香港愛樂、國立台灣交響樂團等多個重要樂團演出。

音樂會上半場安排好萊塢電影音樂祖師爺康戈爾德《D大調小提琴協奏曲》，以及奧斯卡當代金獎配樂大師約翰．威廉斯《辛德勒的名單》經典選粹，讓觀眾沉浸好萊塢的光影篇章；下半場演出當代俄羅斯音樂泰斗葛拉祖諾夫的獨幕芭蕾舞劇音樂《四季》，詮釋季節變換的光影幻化，以及適逢150週年誕辰的法國作曲家拉威爾的《波麗露》。

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