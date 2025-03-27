【藝術文化】朱振南「當下」書藝展 空間思維新闢當代墨境

〈機場之歌〉是朱振南具代表性的跨界創作，作品坐落桃園機場第一航廈出境廊道，此次展覽特展出作品原件。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／桃園報導〕由桃園橫山書藝館主辦的「當下．朱振南書藝展」，邀請台藝大書畫藝術學系教授何堯智擔任策展人，展出台灣書畫藝術家朱振南精選近60件作品，聚焦朱振南在書法創作上的獨特藝術風格。即日起至5月12日，在橫山書藝館登場。

展覽以「當下」為核心主題，共分5個展區，分為「機場之歌」、「當下．疊韻」、「吉光．片羽」、「寫當下的人」及「寫空間的人」，呈現書藝家朱振南對生命的記錄與回應，以及對書藝內涵的重新詮釋。「當下．疊韻」展區作品以布料為媒材，以燈箱設計為亮點，表現書法文字的堆疊效果與韻律；「吉光．片羽」展區為藝術家特別在現場創作的鏡廳觀展空間；「寫當下的人」匯聚了藝術家60年創作生命的心路歷程及重要作品；「寫空間的人」則展現透過裝裱型制的立體空間實驗性。

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坐落桃園機場第一航廈出境廊道的〈機場之歌〉書法作品正是出自朱振南之手，由方文山填詞，朱振南受邀以行草創作書寫。此次展覽，在同名展區「機場之歌」中展出原件，並以全新紙燈、鏡面展台形式創新呈現，對應書藝館戶外水池的景色，營造出漂浮書法的燈光效果。而現地創作作品《吉光片羽》，靈感來自朱振南的工作室創作，將被淘汰的書法稿件，重新撕碎、排列堆疊出宣紙的壁面，顯現出靈感萃取的過程，展現當下書寫的精華，展區以鏡面牆反射觀者與作品的形象，延伸視覺與空間感。

展覽期間亦舉辦專題講座等推廣活動，詳詢桃美館官網。

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