自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】朱振南「當下」書藝展 空間思維新闢當代墨境

2025/03/27 05:30

〈機場之歌〉是朱振南具代表性的跨界創作，作品坐落桃園機場第一航廈出境廊道，此次展覽特展出作品原件。（記者董柏廷攝）〈機場之歌〉是朱振南具代表性的跨界創作，作品坐落桃園機場第一航廈出境廊道，此次展覽特展出作品原件。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／桃園報導〕由桃園橫山書藝館主辦的「當下．朱振南書藝展」，邀請台藝大書畫藝術學系教授何堯智擔任策展人，展出台灣書畫藝術家朱振南精選近60件作品，聚焦朱振南在書法創作上的獨特藝術風格。即日起至5月12日，在橫山書藝館登場。

展覽以「當下」為核心主題，共分5個展區，分為「機場之歌」、「當下．疊韻」、「吉光．片羽」、「寫當下的人」及「寫空間的人」，呈現書藝家朱振南對生命的記錄與回應，以及對書藝內涵的重新詮釋。「當下．疊韻」展區作品以布料為媒材，以燈箱設計為亮點，表現書法文字的堆疊效果與韻律；「吉光．片羽」展區為藝術家特別在現場創作的鏡廳觀展空間；「寫當下的人」匯聚了藝術家60年創作生命的心路歷程及重要作品；「寫空間的人」則展現透過裝裱型制的立體空間實驗性。

坐落桃園機場第一航廈出境廊道的〈機場之歌〉書法作品正是出自朱振南之手，由方文山填詞，朱振南受邀以行草創作書寫。此次展覽，在同名展區「機場之歌」中展出原件，並以全新紙燈、鏡面展台形式創新呈現，對應書藝館戶外水池的景色，營造出漂浮書法的燈光效果。而現地創作作品《吉光片羽》，靈感來自朱振南的工作室創作，將被淘汰的書法稿件，重新撕碎、排列堆疊出宣紙的壁面，顯現出靈感萃取的過程，展現當下書寫的精華，展區以鏡面牆反射觀者與作品的形象，延伸視覺與空間感。

展覽期間亦舉辦專題講座等推廣活動，詳詢桃美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應