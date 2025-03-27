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【自由副刊．閱讀小說】 李昂／彼岸的川婆 － 2之1

2025/03/27 05:30

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

◎李昂 圖◎唐壽南

指導靈說妳非城隍女，職位如所述：

川婆。

掌三途川引渡亡魂女。

三途川上有無法投胎之亡魂女，妳掌三途川職責，能閱讀這些亡魂女的生前事，所以妳小說的女鬼多為未能投胎者為多，是其來有自。

指導靈如是說。

1

在那山城祈安清醮大法會分手時，我和雷遠相約，一年之後，要在此重遊。

無須一年之後，事實上是甚至此次道再見後，我即不再有機會見到他。

雷遠陪同外國賓客走完參訪行程回台北後，趕到「保種花園」去處理隔天要送的種子禮物。是南北奔波勞累，還就純粹是一次意外，車子在狹窄的山路衝出一處急彎，墜落五十多公尺的一處岩台。

沒有人知道如果是白天，如果救援立時到來，雷遠是否還有機會活命。或者，甚至有友人歸罪，因為疫情人們減少外出，才不曾立時發現。

隔天傍晚抬上來送到殯儀館，白水方打來電話，是我們離開「福田宮」回台北的路上。白水告訴我，看來沒什麼特別痛苦的遺體，好像就是回到他一向深愛的山林去了。

我懂得這樣的安慰。

我可以是「他的朋友」去參加葬禮，去見他最後一面，可是我不曾前往。我知道他的家族、離婚的妻子，更有一群友人，會替他辦好一場葬禮。

雷遠走後甚至不曾來入夢，睡眠裡一如清洗掉所有記憶。甚且連那保種花園相關的林園花木，在試圖遺忘好能減少傷痛，也好似什麼都不曾留下。

是我們果真緣淺至此？！

我的人生中也經歷一些波濤，可不知這回那痛，可以如此之痛。

還連結到身體。

怔忡。

曾讀到這樣的形容詞：怔忡。

告訴自己如常地生活，如常地去健身房，如常地要運動。那夜裡排的課程是傳迴力球。

以往就上過，不用真正的籃球是因為頗具重量的球體如果加上大力投擲，容易擲傷；接球不小心，扭傷手指更是常見。塑料吹出的迴力球不大且軟、輕，但要達到平行的傳送而不是丟高卻沒有想像中的容易。

初開始兩、三人之間傳球都不難，可來到多人傳球，是等球的空檔？即便傳球間如此短暫，我會有一時間，並不只是剎那，而是有著片刻，整個人站在原地，不曾繼續移動。

球傳不下去了。經旁人多次提醒，都沒有會意過來。

怔忡。

被進入思緒中的痛整個包圍，片刻間無以回應。

我想我必然一臉茫然地杵在當地，什麼都沒有，只有痛，在痛當中，真正體會到「怔忡」。

這怔忡當下，我是不是以為、期許剎那之間時能看見。

（我不是有這樣的能力嗎？！）

見到雷遠到來。

必然地會回到那花園，在「彌留」狀況中的飄移。

淺眠雜夢中，還不需要提醒自己會受制於現實生活中的自我暗示，我會意其中有的一定只會是荒敗。

仍沒料到是這樣殘酷的終局。

進入了成列成林的樹，無邊無際地在綿延，鋪天蓋地的已然不只是一處花園，更像是一座完整的森林。該有的巨木、中間的喬木、矮灌木、其間攀爬的藤蔓、甚至青苔應都俱全。

只黑暗中沒有綠葉。全然無綠的森林，我原以為只是沒入於一片黑暗中。可這一整片沒有綠色的山林，臨近，不僅是枯枝死幹，每一株樹、藤蔓俱已成炭，有些一段段的還正在燃燒。

卻不見竄逃出的火紅焰舌，只是闇黑木炭上深藏絲絲朵朵搖曳繁花，有部分炭身還已蒙上白色灰燼，是那種蠟炬成灰一切都已到最絕然的終點盡處，再無去處。

整座山林只成黑炭紅火白灰，兀自安靜無聲仍不悔無怨地燃燒。黑色紅色白色，每個物體上有這活色生姿的三色：

炭、火、灰；黑、紅、白。

其中我同樣看到星星、月亮和太陽。

從破碎的星星灑下的星塵，如空汙的灰塵，大到可見骯髒顆粒。

有破洞的月亮流下銀色的汁液，是熔解後的金屬液，濃稠如涕，淌流如毛蟲爬過，留下遷拖的拖痕。

本該是金色的陽光成光源不足的燈具，灰暗變調。

這次不見那每回背對著我的女神像，我一定以為就會要見到（是怎樣的女神？）。

驚恐中，也找尋，卻害怕著祂再出現？！

一切俱只有昏亂，相當時日後，我才有能力求助於通靈者。

通靈者知道我放不下之前在那祈安清醮大法會，來到主壇標示「翰林院」之處，我當是皇帝御用的科舉精英學士匯集處，不明就裡地去編排身旁同行的雷遠：「這就是你在的地方。」

反倒雷遠知道這翰林院在陰界，要我：

將他從陰界拉出來，好不影響他在人間的工作。

我不只一語成讖，如果以通靈者所說我的來處和我在做的工作，就算我沒有能力將他推向死亡，我也是那個助緣。

通靈者答應替我問「上面」。

可連他都只有複述先前所說：「指導靈說他是人。」

「可妳不是。妳在做下面的工作，妳不是人。」

「我在做下面的工作。」我不能自禁地尖叫怒吼：「那走的該是我而不是他嗎？」

2

那痛產生的是一種空，空虛？空無？整個人被掏光的空洞，空本來應該是無感，可如果是沒有，是無，不該是回到最根源的空，（那「照見五蘊皆空」可接著會到來？）可空成為一種慌，恐慌，無處依附、無從尋覓、的恐慌。

體知時間在過去、雷遠的逐漸消逝「不在」。

然後成為驚懼、成為恐懼……

荒。

痛，巨痛於是以另外一種方式到來，不是最始初來自心直接的痛，於今觸痛到的，是腦中知覺的痛，分分秒秒在意識他的不在。

我知道我在做不應該做的，可如同那痛，空無、驚懼、「不在」的痛，我不能自止。

我無能日日夜夜有雷遠來入神、入夢。可還有其他的方式，我能保有他？！

記憶中家中廳堂壁面，大幅畫像結跏趺坐於盛開紅蓮座上的白衣觀音，菩薩右手執楊柳枝，左手拿著甘露淨瓶，淨瓶有水流出。

畫像裡長長細道水流不斷，流入周遭一片如水雲霧中，看似永流不止，於童小的我，那甘露淨瓶水分分秒秒不分白天黑夜，在家中的廳堂湧流不息。

我害怕著不敢告訴母親。

母親說這樣的故事：

有一天觀音菩薩站在南海山崖，覺得芸芸眾生於紅塵苦海浮沉，如何得渡？心念一起，憂心，額頭裂開。這時阿彌陀佛出現，傳神咒，觀音菩薩以此普渡眾生，額頭闔起。

「頭上站著阿彌陀佛，阿彌陀佛是觀音菩薩的老師。」母親說：「所以才能替世間人消除病災解厄。」

畫像裡觀音頭頂有圓光，頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠，天冠中仔細看有一立化佛，是阿彌陀佛的法相。

之後有很長的一段時間，在我長年的寫作過程中，我懼怕無須任何緣由，只消一個閃失，只要控制不了，我會無法抑遏無從中止的嘴裡一刻都不停的碎碎念。

我也害怕有一天，我的額頭裂開，有另外一個什麼，當然絕不是阿彌陀佛的法相，（究竟是什麼？）站在我裂開的額頭上……

無能闔上。

可我裂開的額頭又是要讓我如何？

還有更可怕、更不可思議難以設想的嗎？

我不敢多看菩薩頭上站的阿彌陀佛，口中念著母親教的「南無觀世音菩薩」，轉去看畫像裡觀音菩薩從衣裙中露出的一隻腳。

肥厚的腳背肥圓腳趾，如嬰兒肥一節一節溢肉肥滿，圓滾滾的豐腴自有著令人安心的無缺圓滿。

南無觀世音菩薩。

可於今，我是不是想要於裂開的額頭上，能有所見到？

先到來的是香味。

始自童小，我就一直知曉香味的接引。

只要在家不外出旅行，母親每日都會點上三炷香插在香爐，線香檀木香息升苒，盈盈木香自小銘記在記憶中，香味一出，有如神佛菩薩到臨，是身旁周遭安全的保障。

母親愛花，瓶裡插花更是經年不斷，尤其是有香花的時節。除了隆冬連秋桂不再飄香，家中廳堂盈滿花香。

最神奇的是那也叫晚香玉的夜來香，白色長花串在晚間方吐露滿室濃香，不知怎的總讓我感到，香息，白日要接引的是神佛，而夜間呢？可是那飄盪無所依歸的魂魄，來到那長白花串，輕點觸碰、接引，長串聚生的小小白花，方從下方往上，逐一開放。

方能不間不斷──的接引。

3

我從小就是一個神神鬼鬼的孩子。

在一個空曠的房間中，只有我們兩個人，我和身旁的同學說：「哇！好熱鬧。」

周遭是一片紛擾，看不到的動，只在體感中有的騷突波動，極細微極細微的震、動。

是很熱鬧。

能看到的通常在瞬間，某一個迴身、移動介入、乍然到來、眼角餘光、額際心中閃現……

所幸甚至眠夢中有東西靠近，出自一種防禦機制吧！都能在熟眠中醒來，自衛地要面對排除。

聲音？不至魔音穿腦接受成為幻聽，但是有什麼到來，會轉成屋子房間四處的響動。

在逐漸感知我有的奇異反應後，因著恐懼接下來不知是怎樣的淵藪，我嘗試屏除這些感應。

（我裂開的額頭，會有什麼，究竟是什麼？）

從廟裡求得鎮壓符咒、保平安符，然老師們提醒可能只會招惹更多來附。學習得簡單反禦，持咒手印，也得自知功力太淺無能壓制，反會招來更大的敵意惡報。

我遍求於大師們後，得知最好的方法是在到來感應時，立時加以屏蔽，切斷所有聯繫。

我學習如何屏除這些到來的訊息。

但是只有味道是無從拒絕的，因為我必得要呼吸。

只有味道，吸入一口異味心知有異，要加以屏蔽，可我不能不呼吸，必然地要再次吸入。

要來則來，在一口口必得要的呼吸中，無從防備無從避免的這一口吸到的，已然吸入、已然接受到，下一口還要到來。

可於今，害怕著但又祈求，我用我直覺的、我身邊學來的：

持地藏心咒：六字心咒

嗡 清 嘻 拉 渣 吽

Om Ching Hei La Ja Hum

持誦〈地藏菩薩本願經〉。

我觀想雷遠坐在我的面前一起誦念。

我知道他飲食都只能用聞的氣味，我牽引著他猶在我身邊徘徊。

我便要用我原最害怕的香味接引。

我知道他飲食都只能用聞的氣味，我泡雷遠喜歡的茶飲咖啡，煮一鍋熱騰騰的熱湯。怕他肚餓，以茴香、洋蔥、芫荽香菜、蔥、蒜、八角、五香各式香濃味重的香料入味，煮一鍋各式熱湯，持咒誦經邀請他來享用。

我一口，他一聞。

我尤其遍找我們識得期間他帶著我尋覓的香草：

鼠尾草、芳香萬壽菊、迷迭香、廣藿香……

與我們之間連帶著記憶的香草，來做供養，牽引他來的效果應能更佳。

期望雷遠回來，飽餐一頓。

再以經文迴向給他，觀想迴向要能解脫苦：

願以此功德，迴向雷遠。

此身得離苦，往生佛淨土。

（待續）

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