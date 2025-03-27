【自由副刊】 辛金順／松鼠

◎辛金順

◎辛金順

．

松鼠消失在時間的屋簷之下

牠蓬鬆的尾巴

卻留在我記憶的懸梁，悠忽

躍過白晝的日光

在枝葉茂密的枝椏間故意露出

自我的破綻

．

像年少的一首青春之詩，隱晦

卻搖擺於未知

探索生命激情的奧義，在風中

朗讀愛和愛的信仰

．

悠忽，招引痛苦和歡快，在一些

空白的想像

之間，茫然於出現和消失的突然

．

像離別後的不見

像死亡，讓我凝視那經過我的

中年身影

有一種惶惶然的失措，卻不知

生活的盡頭

歧路又歧路，將會是什麼？

．

「我曾經看見松鼠，在晨明

光影中，閃躍

而過，我清亮而深黑的瞳眸……」

．

許久不見松鼠了，啊，松鼠

在某個深黑的夜晚

我卻想起牠露在時間之外，蓬鬆的

尾巴，如此潔白

．

如此地淡然

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