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【自由副刊】 辛金順／松鼠
◎辛金順
◎辛金順
．
松鼠消失在時間的屋簷之下
牠蓬鬆的尾巴
卻留在我記憶的懸梁，悠忽
躍過白晝的日光
在枝葉茂密的枝椏間故意露出
自我的破綻
．
像年少的一首青春之詩，隱晦
卻搖擺於未知
探索生命激情的奧義，在風中
朗讀愛和愛的信仰
．
悠忽，招引痛苦和歡快，在一些
空白的想像
之間，茫然於出現和消失的突然
．
像離別後的不見
像死亡，讓我凝視那經過我的
中年身影
有一種惶惶然的失措，卻不知
生活的盡頭
歧路又歧路，將會是什麼？
．
「我曾經看見松鼠，在晨明
光影中，閃躍
而過，我清亮而深黑的瞳眸……」
．
許久不見松鼠了，啊，松鼠
在某個深黑的夜晚
我卻想起牠露在時間之外，蓬鬆的
尾巴，如此潔白
．
如此地淡然
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