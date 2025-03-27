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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林瑞麟／懸問

2025/03/27 05:30

◎林瑞麟◎林瑞麟

◎林瑞麟

因為你，我的旅行計畫擱淺，護膚課程一直用不完，頭髮來不及長長。為了你，我停止慵懶，卻又丟三落四。而最讓我不爽的是，未婚、沒有小孩的我，十指不沾陽春水，卻要跟在你後面，團團轉，擦屁股。

你除了可愛，一無是處。難道不是嗎？你來了之後，把超自然的事都變得超不自然。

房子裡，流動的事物像被按了暫停鍵，凝固成一種布局。水壺早已掏空，壺嘴開著，壺蓋仰躺在一旁，渴望。冰箱門半掩，尚有一息，彷彿在說自己不冷，因為漏光了。瓦斯爐上的咖哩熬成一座暗藏流沙的湖。電鍋仍插著電，餘溫有時間的氣味。一束蒼白的野薑花，倒臥在水槽，和夏天一起垂危。

你走了之後，為什麼留下的問題比你遺落的毛還多？●

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