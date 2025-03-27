【家庭plus．生活停看聽】解鄉愁 多虧賣菜伯

圖／達志影像

文／林秦

去年九月，我們請了一位印尼籍看護阿蒂來照顧娘家的媽媽。

阿蒂很盡心照顧媽媽，她的到來，讓媽媽的生活品質有了大幅的提升，媽媽很喜歡她，也把阿蒂當做自己的女兒看待。看到媽媽這麼開心，我們也著實安心、放心不少。

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但是阿蒂除了是回教徒不吃豬肉外，其他想吃的食物真的很少，這個不吃，那個也不吃，所以只要她喜歡吃的食物，我們盡可能提供給她，畢竟照顧媽媽要耗費不少體力。經過幾個月的相處，我們發現阿蒂不太吃蔬菜，每次煮完菜，問她要不要吃，她都是搖頭。

這一天，我到市場看到菜攤上有一種菜是我從未見過的，就問一下賣菜的阿伯，阿伯說這是「樹薯葉」，是印尼人在吃的，很多印尼人都會買來吃。聽到是印尼人在吃的，我喜出望外，這下阿蒂終於有菜可以吃了，我趕忙買了幾把。我也很好奇為什麼別攤沒有在賣樹薯葉，就只有這個阿伯在賣？

在好奇心的驅使下，我問阿伯為什麼他會賣樹薯葉？原來是阿伯家裡，也有請一個印尼籍看護照顧他太太，阿伯自己在賣菜，可是賣的所有菜，看護都不想吃，阿伯覺得怎麼可以不吃菜，於是問看護到底要吃什麼菜，看護跟他說，她想吃樹薯葉。阿伯乍聽也不知什麼是樹薯葉，後來他就去問，也去查如何種植，知道之後，他就自己栽種，因為知道樹薯葉的人不多，所以在市場上很少看到。

市場上的確除了阿伯有在賣以外，我還真的沒有看到其他攤商有賣樹薯葉。真的很感謝阿伯這麼有心，這樣我們家的阿蒂終於有可以吃的菜了。當我回娘家，將手中的樹薯葉遞給阿蒂時，阿蒂起先愣了一下，但一看是樹薯葉，她的眼睛瞬間都亮起來了，嘴角盪出一抹「妳懂我」的微笑，對阿蒂來說，這應該也是另類的「他鄉遇故知」吧。

其實阿伯的年紀也很大，87歲了，但是他老當益壯，每天都會坐火車，到他的菜園去摘菜來市場賣，然後也會去果菜市場批些菜來增加菜的品項。我看阿伯攤上的菜種類不少，阿伯賣這些菜應該就足夠了，但他卻會為家中的印尼籍看護著想，嘗試種樹薯葉，還種來販售，他不僅是個一個好雇主，也是個好人，造福不少異鄉遊子啊。

因為阿伯的善念，解了不少印尼人的鄉愁，也讓我們家的阿蒂有菜可以吃，對這個賣菜的阿伯，我心中有無限的感恩，就常跟他買菜，來表達我的謝意。

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