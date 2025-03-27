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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】沒有白走的路

2025/03/27 05:30

身為職業運動員，每個人無不追求比賽的獲勝。然而，難道唯有達到這些目的，他們的努力付出才有意義？（資料照，法新社）身為職業運動員，每個人無不追求比賽的獲勝。然而，難道唯有達到這些目的，他們的努力付出才有意義？（資料照，法新社）

文／黃俊隆

剛出社會時，我在唱片公司擔任企畫，做過不少至今我仍深愛的作品，經過歲月洗滌，那些歌在我記憶中逐刻劃留下深刻意義。例如，在我感到挫敗自我懷疑時，我經常會想起楊乃文《應該》專輯裡〈放輕點〉，其中，有這麼一段歌詞──放棄了／就不會再有機會／如果這是你要的／你一定沒想清楚……如此決斷的質問，總讓我對遲疑是否該放手的事反思再三。

在運動賽場上，放手更是最艱難的議題，不只對選手，就連場外觀眾也深深投射其中。因此，放手遠比堅持下去更加困難。今年澳網男單四強賽，喬克維奇在輸掉第一盤後，因傷選擇棄賽，這一傷退，讓花大錢購票進場的觀眾大為不滿，現場噓聲四起。輕鬆收下勝利的茲維列夫在賽後訪問時，開口第一句便提醒觀眾「給球員多一點尊重，沒有任何一個球員會想輕易放棄。」身為職業運動員，每個人無不追求一個好的結果，一場比賽的獲勝，或者一個系列賽的最終奪冠。然而，難道唯有達到這些目的，他們的努力付出才有意義？

NBA公鹿隊球員字母哥，在2023年季後賽輸球後無緣打進冠軍賽，賽後記者問他是否視該球季為失敗的一季時，他先是大嘆該記者去年也問相同的問題，然後舉例反問記者：「你工作是否每年都獲得升遷？如果沒有，你會把它視為失敗嗎？」他進一步解釋，我們究竟如何定義成功或失敗？特別在不可能總是贏球的運動賽場上。運動心理學裡的成就目標理論，將一個選手如何定義成功分為自我涉入（ego involvement）及工作涉入（task involvement），前者形容用盡手段達到目的（a means to an end），只有獲勝才是成功；後者則是單純享受過程（a means unto itself），只要有進步便是成功。

人生毋須隨時與他人比賽，即便比別人晚，或沒達到終點，都不會是白走的路。

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