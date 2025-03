【家庭plus．運動場看台人生】沒有白走的路

身為職業運動員,每個人無不追求比賽的獲勝。然而,難道唯有達到這些目的,他們的努力付出才有意義?(資料照,法新社)

文/黃俊隆

剛出社會時,我在唱片公司擔任企畫,做過不少至今我仍深愛的作品,經過歲月洗滌,那些歌在我記憶中逐刻劃留下深刻意義。例如,在我感到挫敗自我懷疑時,我經常會想起楊乃文《應該》專輯裡〈放輕點〉,其中,有這麼一段歌詞──放棄了/就不會再有機會/如果這是你要的/你一定沒想清楚……如此決斷的質問,總讓我對遲疑是否該放手的事反思再三。

在運動賽場上,放手更是最艱難的議題,不只對選手,就連場外觀眾也深深投射其中。因此,放手遠比堅持下去更加困難。今年澳網男單四強賽,喬克維奇在輸掉第一盤後,因傷選擇棄賽,這一傷退,讓花大錢購票進場的觀眾大為不滿,現場噓聲四起。輕鬆收下勝利的茲維列夫在賽後訪問時,開口第一句便提醒觀眾「給球員多一點尊重,沒有任何一個球員會想輕易放棄。」身為職業運動員,每個人無不追求一個好的結果,一場比賽的獲勝,或者一個系列賽的最終奪冠。然而,難道唯有達到這些目的,他們的努力付出才有意義?

NBA公鹿隊球員字母哥,在2023年季後賽輸球後無緣打進冠軍賽,賽後記者問他是否視該球季為失敗的一季時,他先是大嘆該記者去年也問相同的問題,然後舉例反問記者:「你工作是否每年都獲得升遷?如果沒有,你會把它視為失敗嗎?」他進一步解釋,我們究竟如何定義成功或失敗?特別在不可能總是贏球的運動賽場上。運動心理學裡的成就目標理論,將一個選手如何定義成功分為自我涉入(ego involvement)及工作涉入(task involvement),前者形容用盡手段達到目的(a means to an end),只有獲勝才是成功;後者則是單純享受過程(a means unto itself),只要有進步便是成功。

人生毋須隨時與他人比賽,即便比別人晚,或沒達到終點,都不會是白走的路。

