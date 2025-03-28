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【藝術文化】台灣藝壇前輩林惺嶽追思紀念會 鄭麗君代表頒贈總統褒揚令

2025/03/28 05:30

行政院副院長鄭麗君（左）代表頒贈總統褒揚令，由林惺嶽夫人魏錦秀代表受贈。（文化部提供）行政院副院長鄭麗君（左）代表頒贈總統褒揚令，由林惺嶽夫人魏錦秀代表受贈。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣藝壇前輩林惺嶽於今年1月7日辭世，享壽87歲。前總統蔡英文、行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠、前文化部長洪孟啟、台北市政府文化局局長蔡詩萍等人昨（27）日出席在台北市立美術館舉行的「歸鄉．台灣—藝術家林惺嶽紀念會」，會中由鄭麗君代表頒贈總統褒揚令，林惺嶽夫人魏錦秀代表受贈。

前總統蔡英文出席藝術家林惺嶽紀念會致詞，追思藝術家林惺嶽。（文化部提供）前總統蔡英文出席藝術家林惺嶽紀念會致詞，追思藝術家林惺嶽。（文化部提供）

蔡英文表示，她對於林惺嶽掛在總統府虹廳裡的兩幅畫〈國鳥駕到〉跟〈天佑花蓮〉非常熟悉，「我在那裡接待過許多外賓，並且都會向他們介紹：這就是台灣的國鳥。他們也都對林惺嶽老師畫的台灣藍鵲，留下深刻的印象。我也會指著〈天佑花蓮〉，對外賓說，這就是我心目中台灣最美的地方。林惺嶽老師畫出了花東縱谷的天空、山脈和綠地，那是台灣風土最迷人的魅力，也是林惺嶽老師對台灣情懷，最鮮明的呈現。」蔡英文更指出，林惺嶽的一生，都和台灣這塊土地相依相守。即便晚年和病痛奮鬥，仍然日復一日地堅持創作，完成了長達12公尺的〈國寶魚巡禮〉等巨作，將他生命的光彩都奉獻給了藝術和台灣。最令人敬佩的是，他的作品彷彿讓觀者聞得到稻田和溪流的氣息，也感受得到山巒與海風的溫度。許多人透過林惺嶽的畫作，重新認識了台灣的壯闊和美麗。

藝術家林惺嶽一生奉獻於藝壇，為台灣美術發展的重要推手。（資料照，記者趙世勳攝）藝術家林惺嶽一生奉獻於藝壇，為台灣美術發展的重要推手。（資料照，記者趙世勳攝）

李遠提到，林惺嶽在藝術創作的堅強意志力充分體現其創作意念與人生境界，藝術生涯不僅為台灣美術界樹立典範，也為後輩提供深厚的創作養分。其一生奉獻於藝壇，為藝術創作留下精采篇章，亦為台灣美術史的傳承與發展綻放光輝。

林惺嶽出生於台中市，於今國立台灣師範大學美術系畢業後，曾前往西班牙透過畫遊增進繪畫技藝，為台灣美術發展的重要推手，舉凡繪畫創作、美術教育、文化評論皆有其身影。他的繪畫風格從西方超現實主義到具象表現，最終轉向描繪台灣山川，展現出他對故鄉土地深厚的情感。在美術評論方面，他建構了本土藝術史觀，並完成《臺灣美術風雲40年》和《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》等重要著作。

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